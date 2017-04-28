Алтайским энергетикам задолжали более 100 миллионов рублей

Барнаул, , 05:44 — REGNUM Алтайские энергетики стали чаще обращаться в суд для взыскания долгов за тепло, сообщили сегодня, 17 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Специалисты Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании, которая в структуре СГК занимается непосредственной работой с потребителями, за три месяца текущего года подали в суды 237 заявлений с общей суммой требований более 146 млн рублей (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 19%). Тогда как за 1 квартал 2016 года сумма 199 поданных исков составила 103 млн рублей.

«Мы находимся в постоянном контакте со всеми нашими потребителями, однако разговоры и увещевания не всегда действуют на тех, кто не платит за полученные ресурсы. Именно в таких случаях мы принимаем решение обратиться в суд. Безусловно, мы были бы рады, если бы эта практика применялась как можно реже или необходимость в ней вовсе отпала. Кстати, порой удается урегулировать проблему в досудебном порядке. В любом случае мы уверены, что цивилизованное, прозрачное взаимодействие по всей цепочке «поставщик — исполнитель — потребитель» — это основа нормального функционирования рынка коммунальных услуг, и к этому стремимся в своей работе», — пояснил директор Барнаульского филиала СТК Игорь Холодков.

По его словам, от своевременных платежей зависит реализация ремонтной программы, а также то, насколько комфортно барнаульцы перезимуют следующую зиму: работы позволяют укрепить запас прочности коммуникаций и избежать серьезных порывов, влекущих за собой отключения тепла, в морозы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соответствии с графиком плановых отключений горячего водоснабжения, в Барнауле ограничение подачи ресурса произойдет с 15 по 24 мая 2017 года. Именно на это время запланировано проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-3.