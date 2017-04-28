Алтайский сенатор Белоусов поддержал проект «альтернативной котельной»

Рубцовск, Алтайский край, , 13:20 — REGNUM

Алтайский сенатор Сергей Белоусов поддержал инвестиционный проект, реализуемый специалистами Сибирской генерирующей компании в Рубцовске. Такой вывод можно сделать из сообщения ИА «ПолитСибРу» опубликованного сегодня, 14 апреля, по итогам встречи членов Совета Федерации с министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

По словам сенатора, решение вопроса снабжения теплом рубцовчан посредством формирования тарифов по схеме «альтернативной котельной» (когда рынок тепловой энергии позволит прогнозировать тариф на период, достаточный для принятия серьезных инвестиционных решений 10−15 более лет), просчитано и находится в законодательной плоскости. В поддержку «альтернативной котельной» Сергей Белоусов привел еще один аргумент.

«Понятно, что тарифы будут иметь динамику роста, но условия «альтернативной котельной» гарантируют не только прозрачный механизм их формирования, предполагаемый сравнительный анализ, с возможной «альтернативной» ценой теплоснабжения центральному отоплению, но и будет иметь прогнозируемый характер, когда тарифы не могут быть выше предельного уровня», — подчеркнул сенатор Белоусов.

Напомним, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Компания вкладывает около 2 миллиардов рублей, отдавая себе отчет, что срок его окупаемости составляет более 10 лет, а размер прибыли весьма туманен. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. На этот шаг региональные и муниципальные власти, а также — специалисты СГК — пошли потому, что поняли: уже через пару лет обветшалые тепловые сети и нехватка средств в муниципальном бюджете создали бы катастрофическую ситуацию в отопительный сезон.

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Помимо надежного и качественного снабжения потребителей теплом и горячей водой, установка нового оборудования позволит улучшить экологическую обстановку в Рубцовске и снизить до нормативных показателей выбросы вредных веществ в атмосферу. Одобрение местных депутатов и властей было получено в 2016 году, а в ближайшее время СГК рассчитывает подписать необходимое в таких случаях концессионное соглашение.

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По словам сенатора Сергея Белоусова, с учетом того, что администрация Алтайского края уже нашла инвестора, который ждет от федеральных властей гарантий возврата инвестиций в соответствие с требованиями, прописанными в проекте «альтернативной котельной», то следующий шаг для решения этого вопроса за принятием проекта Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О теплоснабжении», считает сенатор. В заключение сенатор выразил уверенность, что с учетом тех двадцати двух законодательных поправок, внесенных членами Совета Федерации, возможные риски, которые возникали в процессе обсуждения законопроекта, будут минимизированы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изношенность теплосетей и отсутствие эффективного механизма инвестиций привели к тому, что теплоснабжающая отрасль во многих регионах России оказалась на грани деградации. Решить эту проблему призваны поправки в закон «О теплоснабжении», которые предполагают создание новой модели рынка тепла. На практике с августа 2016 года ее уже внедряют в Рубцовске.

На этот долгосрочный проект энергетики решились потому, что заручились поддержкой региональных и местных властей: стороны достигли соглашения о том, что в течение этого периода тариф на тепло будет увеличиваться только на инфляционную составляющую.

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