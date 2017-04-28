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Алтайские туристы боятся остаться без отдыха в Турции

Экономика

Берег турецкий может вновь оказаться под запретом из-за сложных отношений между Россией и Турцией

Пляжный отдых
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Пляжный отдых

Барнаул, 14 апреля 2017, 06:35 — REGNUM  Алтайский турбизнес встревожен перспективой возврата денег за путевки туристам, намеревавшимся отдохнуть в Турции. По данным программы «Вести-Алтай», тех, кто выбрал почти забытое «все включено» на заморских берегах, уже известили о поступившем предостережении Росавиации по поводу возможного приостановления чартерных рейсов в Турцию.

«В настоящий момент эти меры больше похожи на предупреждения партнёров с турецкой стороны, что может возникнуть и такое осложнение, но я не думаю, что есть основание, чтобы прекратить авиасообщения между нашими странами», — пояснила вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

О количестве выкупленных путевок в рамках акции «Ранее бронирование» она не сообщила, но заметила, что барнаульцы довольно активно выкупали туры, а сейчас все просто замерли в тревожном ожидании.

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий туристический сезон может преподнести неприятные сюрпризы российским гражданам, еще даже толком не начавшись. Из-за сложных отношений между Россией и Турцией могут быть снова запрещены чартерные авиарейсы в туристических целях в турецкие аэропорты.

АТОР направила предупредительные письма ведущим российским туроператорам об ограничении турпотока на турецком направлении. В письме сказано, что внутриполитическое положение в Турции довольно напряженное и в связи с этим есть некоторая вероятность того, что авиасообщение с этой страной может быть временно прервано.

2016 год турецкие операторы назвали самым провальными в своей истории: страну посетили 866 тыс. российских граждан, что на 76,26% меньше, чем было в 2015 году. В феврале 2017 года министерство туризма и культуры Турции выражало надежду, что в этом году на пляжах Турции отдохнут 3−3,5 млн российских туристов. По данным туроператоров, в программах раннего бронирования Турция стала абсолютным лидером продаж. Но если решение о запрете будет принято, то Турция для российских туристов окажется закрытой второй раз за последние два года.

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Туризм
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