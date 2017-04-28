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В Алтайском крае отмечено снижение цен на продовольствие

Экономика

Индекс потребительских цен в Алтайском крае в марте к февралю 2017 года составил 100,1%

Барнаул, 13 апреля 2017, 12:25 — REGNUM  Алтайкрайстат сегодня, 13 апреля, обнародовал информацию, свидетельствующую о снижении потребительских цен на продовольствие (на 0,3%) и увеличившихся ценах на непродовольственные товары (0,6%). В целом индекс потребительских цен в марте к февралю 2017 года составил 100,1%. Цены и тарифы на услуги практически не изменились, отмечают статистики.

По словам руководителя отдела статистики цен и финансов Алтайкрайстата Тамары Смирновой, вместе с тем, значительный рост цен отмечен на отдельные виды плодоовощной продукции.

«К примеру, свекла столовая за месяц стала дороже на 13,6%, лук репчатый — на 8,9%, капуста белокочанная свежая — на 8,8%. А свежие огурцы, напротив, подешевели на 17,2%, помидоры — на 4,3%, чеснок — на 3,8%. В группе рыбопродуктов на 2,8% дороже стала рыба мороженая неразделанная. В группе «Молоко и молочная продукция» сырки творожные подорожали на 4,1%, творог жирный — на 3,0%», — сообщила Тамара Смирнова. Из других видов продовольствия на 5,7% подешевели соки фруктовые, овсяные хлопья «Геркулес» (на 4,6%), сахар-песок (на 4,1%), крупа гречневая (на 3,9%), сыры сычужные твердые и мягкие (на 3,4%), зефир, пастила (на 2,7%), кетчуп и консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 2,2%).

Говоря о непродовольственных товарах в Алтайкрайстате отметили, что цены на газовое моторное топливо не изменились, на дизельное — снизились на 0,1%, на бензин автомобильный — выросли на 1,4%. В группе медикаментов из 45 наблюдаемых лекарственных средств на 24 наименования (53%) цены выросли, на 21 (47%) — снизились.

Из наблюдаемых услуг более всего, на 6,5% подорожали абонементы для занятий в бассейнах. «На 3,4% повысилась стоимость услуг автошкол, на 3,3% — прачечных. Среди наблюдаемых медицинских услуг общий анализ крови подорожал на 2,7%, лечебный массаж — на 2,2%, удаление зуба под местным обезболиванием — на 1,5%», — сообщает Алтайкрайстат.

Также известно, что снижение цен на 9,8% отмечено на проезд в поездах дальнего следования. Из услуг страхования годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля снизилась на 5,5%. На 1,4 — 2,0% снизилась стоимость туров на отдых в Испании и поездок в Китай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Алтайкрайстат известил о продовольственной дефляции в регионе: в марте 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,7% к предыдущему месяцу. Это наименьшее значение среди регионов Сибири.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае отмечают продовольственную дефляцию

Читайте развитие сюжета: В Алтайском крае стали производить больше круп, сахара и молочных продуктов

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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