Заринск и Новоалтайск могут стать территориями опережающего развития
Их совокупный потенциал власти Алтайского края оценили в 5 миллиардов рублей
Барнаул, 13 апреля 2017, 07:41 — REGNUM Власти Алтайского края ожидают выхода соответствующего постановления Правительства РФ, чтобы подать заявки для создания территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах Заринск и Новоалтайск. О рабочей встрече губернатора Александра Карлина с главой администрации Новоалтайска Сергеем Еремеевым, где обсуждалась данная тема, сообщает сегодня, 13 апреля, официальный сайт региона.
«Мы активно сотрудничаем с Фондом по развитию моногородов, подписали соглашение, управленческие команды прошли обучение. Бизнес-проекты изучены специалистами, их совокупный потенциал оценивается в размере 5 млрд рублей», — сообщил глава региона (его слова цитирует сегодня газета «Алтайская правда»).
Вопрос наделения Новоалтайска статусом территории опережающего развития назван важнейшим приоритетом в работе муниципальных властей. «Имея серьезные планы по социально-экономическому развитию города, мы должны понимать, что режим ТОР для нас создаст уникальные возможности по привлечению инвестиций, строительству новых предприятий, расширению действующих. Это и наполнение городского бюджета, и создание новых рабочих мест. Поэтому вопрос наделения города статусом территории опережающего развития должен стать важнейшим приоритетом в Вашей работе», — подчеркнул губернатор.
По данным министерства экономического развития Алтайского края, в планах у инвесторов в Новоалтайске — организация терминала по хранению, расфасовке и упаковке готовой продукции, строительство литейного завода, завода металлических конструкций. Интерес к индустриальному парку проявляют корейские компании. В числе крупных проектов в Заринске — строительство кожевенного завода, создание комбината по производству фанеры и мясоперерабатывающего комбината.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в утвержденный правительством летом 2015 года перечень 313 моногородов вошли пять территорий Алтайского края: Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое, а также поселок городского типа Степное Озеро в Благовещенском районе. Четыре из них попали в самую многочисленную группу моногородов, где имеются риски осложнения социально-экономической ситуации, а Новоалтайск попал в третью группу из 89 городов, где ситуация считается стабильной.
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