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Алтайские предприятия немного сократили долги по зарплате

Экономика

Тем не менее, их общий долг превышает 17 млн руб

Деньги
Evgeny
Деньги

Барнаул, 13 апреля 2017, 07:21 — REGNUM  

В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края подсчитали общую сумму, которую задолжали алтайские предприятия своим работникам в качестве заработной платы. Оказалось, что на начало апреля 2017 года она составляет 17,4 млн рублей, и в сравнении с предыдущим месяцем, несколько снизилась (на 4% или 0,7 млн рублей). Такие данные сегодня, 13 апреля, приводит официальный сайт региона. Вместе с тем, в двух организациях (Новоалтайский завод ЖБИ и МУП ТС «Косихинское» Косихинского района) задолженность по заработной плате увеличилась на 1,2 млн рублей.

«Сложной остается ситуация с выплатой заработной платы на предприятиях, где идут процедуры банкротства или ликвидации. На их долю приходится 11,7 млн рублей, или более 67% от общей суммы долга по краю», — пояснили в министерстве. Речь идет о барнаульских предприятиях ЗАО «Завод алюминиевого литья», ФГУП «Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО «ПромСтройМеталлоКонструкция» и МУП ТС «Косихинское».

В тоже время из числа должников выбыли 3 предприятия: «Алтаймясопром», Бийский филиал Центра реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов и садоводческое некоммерческое товарищество «Обь-1» из Барнаула. А новым должником стало бийское предприятие «Петронефть-Бийск» (сумма долга составляет 2,5 млн рублей, или 14,2% от общего долга по краю). Правда, в ходе состоявшегося накануне заседания краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы его руководство предприятия взяло на себя обязательство погасить задолженность по зарплате до 15 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2016 года, выплату заработной платы в Алтайском крае задержали 1012 работникам четырех организациях: ЗАО «Завод алюминиевого литья», ФГУП «Овощевод» Россельхозакадемии, ОАО «Сибэнергомаш» и МУП «Рубцовские тепловые сети».

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае выплату зарплаты задерживают в четырех организациях

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