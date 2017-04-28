Алтайским законодателям рассказали, что мешает борьбе с бродячими собаками

Барнаул, , 06:43 — REGNUM Несмотря на то, что работа по отлову и стерилизации бродячих собак является дорогостоящим мероприятием, в 2016 году муниципалитеты не смогли освоить все средства, выделенные на эти цели. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из сообщения заместителя начальника управления ветеринарии Алтайского края Валентины Саяпиной, известившей, что 28 муниципальных образований не приняли участие в реализации соответствующих полномочий (это, в частности, Баевский, Заринский, Локтевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Хабаровский районы, г. Новоалтайск, ЗАТО Сибирский и другие). Поэтому 2 из 8 миллионов рублей были возвращены в краевой бюджет.

Всего за прошлый год в крае было отловлено более 11 тыс. бродячих собак. По информации муниципальных образований, основными причинами неполного освоения средств являются отсутствие организаций, оказывающих услуги по отлову и содержанию животных, отсутствие заявок от населения о наличии бродячих животных и отсутствие пунктов передержки для них.

Первые итоги действия закона «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» обсуждали накануне в ходе выездного совещания в Бийске. Как поясняет пресс-служба Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС), депутаты алтайского парламента поехали туда по двум причинам. Во-первых, муниципалитет накопил определенный опыт по осуществлению указанных полномочий. Второй вероятной причиной стали сообщения СМИ о нападениях собак на домашних животных.

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По словам главы администрации Бийска Николая Нонко, нельзя сказать, что проблему с отловом и содержанием бродячих животных в городе удалось решить полностью. Но то, что раньше приходилось решать городу самостоятельно, теперь получило государственную поддержку.

«Конечно финансирования недостаточно, но, в то же время, дело «пошло» и многие проблемы организационного плана уже удалось успешно решить. Стоит хотя бы сравнить договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. В этом году он кардинально изменился с учетом всего накопленного опыта прошедшего года», — отметил мэр Бийска.

По поводу публикаций об увеличении числа бродячих собак в пригороде Бийска, то ситуация, как выяснилось, сложилась по причине «сезонного наплыва собак и переходного этапа от одной организации к другой при заключении контракта на отлов и содержание бездомных животных», — пояснили в пресс-службе АКЗС.

В 2016 году этот контракт выполняла общественная организация «Преданность», которая уже имела опыт работы с такими животными, их содержания и передачи новым хозяевам. За год по заявкам граждан в Бийске было отловлено около 1300 собак. Из них усыплению подвергли около 60 процентов. По словам руководителя этой организации Екатерины Шерман, решение об умерщвлении принимает ветеринар на основании наличия у животного заболевания или агрессии. «В близлежащем селе был случай, когда одичавшие собаки уничтожили за один раз 18 телят. Городские бродячие собаки нередко нападают и на людей», — подчеркнула она.

Екатерина Шаерман высказала также предположение, что отловом и содержанием бродячих собак должны заниматься именно общественные организации. «Если выполнять эту работу «на совесть», то денег здесь заработать нельзя», — поделилась мнением председатель общества защиты животных.

Одним из ключевых моментов в борьбе с бродячими животными является четкий контроль за судьбой каждой собаки. «Для этого была введена практика нанесения собакам татуировки с индивидуальным номером. Номер наносится на ухо животного», — пояснил начальник управления ветеринарии по г. Бийску Александр Мецлер.

По мнению большинства участников встречи, основной проблемой в ситуации с бродячими животными является человек: его безответственность и «доброта». «Одни люди без зазрения совести осенью выбрасывают на улицу собак и кошек, которых в летний период вывезли на дачные участки. В последствии с наступлением холодов, животные перебираются к человеческому жилью: на улицы городов и сел. Другие люди по своей доброте берутся их подкармливать, невзирая на опасность, которую представляют собой скопления полудиких больных животных», — отмечается в сообщении пресс-службы АКЗС.

По словам Екатерины Шаерман, убедить сердобольных граждан не удается, а правовых мер воздействия на сегодняшний день не существует. Именно поэтому одним из основных критериев решения проблемы бездомных животных заключается в правовом регулировании вопросов ответственного обращения с животными.

Как отметил председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов, тема безнадзорных животных прозвучала недавно в Государственной Думе при обсуждении проекта федерального закона «Об ответственном обращении с животными» на заседании профильного комитета. Рассмотрение данного законопроекта во 2 чтении запланировано уже на май. Подводя итоги встречи, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению заверил участников, что высказанные предложения по реализации краевого закона будут учтены в дальнейшей законотворческой деятельности в данной сфере.

Напомним, полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных закреплены за органами государственной власти субъектов РФ с марта 2015 года. При этом за органами местного самоуправления городского, сельского поселения и городского округа закреплено право на осуществление данных мероприятий. В соответствии с федеральным законодательством, указанные государственные полномочия могут быть переданы законом субъектам РФ органам местного самоуправления с наделением необходимыми финансовыми средствами. Аналогичные законы о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований данными полномочиями приняты во многих субъектах РФ, например, в Новосибирской, Омской, Томской области, Красноярском, Хабаровском крае, Республике Алтай и ряде других.

В первом чтении законопроект «О наделении органов местного самоуправления Алтайского края государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» был принят в сентябре 2015 года, но в действие вступил только в январе 2016 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года вопрос о, якобы, отсутствии прав по отлову безнадзорных собак вылился в мнимый скандал в алтайском поселке Сибирский. Его глава Олег Боронин, разместив видео пробегающей стаи, заявил в СМИ, что это, мол, «карлинские собаки» (главы региона Александра Карлина, прим. ИА REGNUM ) и их отловом он заниматься не намерен. Правда, у прокуратуры, которой пришлось проводить проверку имевшихся, по словам Боронина, нескольких случаев нападения собак на людей, на этот счет было другое мнение. Главе и властям района предписано принять исчерпывающие меры и заключить на 2017 год муниципальный контракт с организацией, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных.

Кстати, случаи нападения собак в Сибирском не подтвердились.

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