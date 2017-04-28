Алтайские продукты будут экспортировать на Крайний Север

Барнаул, , 09:48 — REGNUM Алтайский край впервые посетила официальная делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Кобылкиным. Как сообщает официальный сайт региона, одним из итогов визита стало подписание Соглашения между правительством Алтайского края и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Известно, что в ходе переговоров двух губернаторов речь, в частности, шла об увеличении объемов экспорта в Ямало-Ненецкий автономный округ продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. «Мы производим не просто качественные продукты питания, а продукты с заданными свойствами, адресованные целевым группам потребителей — для детей, для людей с ослабленным здоровьем. Мы можем гарантировать качество продукции», — подчеркнул алтайский губернатор Александр Карлин.

В рамках губернаторской встречи рассматривались также вопросы увеличения объемов продажи продукции для нефтедобычи и нефтехимической отрасли. Предприятия Алтайского края готовы поставлять вездеходную гусеничную технику, лесопожарные агрегаты, буровые машины, оборудование для энергетического комплекса.

Еще одна сфера взаимных интересов Алтайского края и Ямало-Ненецкого автономного округа — развитие туризма. «Если мы совместными усилиями поспособствуем налаживанию прямого пассажирского сообщения между столицами наших субъектов, это даст возможность большему количеству ваших земляков получить туристические и санаторно-курортные услуги в нашем регионе», — отметил Александр Карлин.

Говоря о транспортном сообщении, Дмитрий Кобылкин рассказал о перспективах строительства железной дороги, которая позволит наладить новый транспортный канал поставки продукции предприятий Алтайского края. «Мы, к сожалению, пока не имеем прямого контакта по дорогам. Когда закончим строительство железнодорожного Северного широтного хода, Алтайский край в числе других регионов получит выход на арктический порт Сабетта, а там недалеко и до рынков Европы», — считает Дмитрий Кобылкин.

Напомним, сейчас из Алтайского края в Ямало-Ненецкий автономный округ поставляют продукцию пищевой промышленности, в том числе пшеничную муку, хлопья и крупы. Очевидно, что теперь ссортимент поставляемых продовольственных товаров будет расширен.

Во время своего визита делегация Ямало-Ненецкого автономного округа посетила несколько предприятий Алтайского края. Среди них Барнаульский маслоэкстракционный завод компании «Юг Сибири» и Барнаульский молочный комбинат.

Дмитрий Кобылкин высоко оценил потенциал данных производств. «Я знал, что наши жители приезжают в Алтайский край отдыхать, восстанавливать здоровье в Белокурихе. Но меня удивило большое количество производственных объектов с глубокой переработкой сельхозпродукции. Я вижу, как на совещаниях ваш Губернатор все время отстаивает интересы своей территории, душой переживает за производство, именно глубокую переработку. Его позиция — не допускать вывоз сырья, чтобы за пределами региона формировалась добавленная стоимость. Он выступает за производство своей продукции, за рабочие места и людей, которые здесь живут. Это очень правильно», — отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2017 года «Газпром» и «Российские железные дороги» (РЖД) подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода (СШХ). В его рамках будет построена железнодорожная часть моста через реку Обь и подходы к ней, новый железнодорожный участок Салехард — Надым (353 км), а также железнодорожная часть моста через реку Надым и подходы к ней.

Совокупный планируемый объём инвестиций в проект составляет 236 млрд рублей.

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