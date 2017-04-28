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В Алтайском крае на средства системы «Платон» отремонтирован мост

Экономика

Объект уже прошел все необходимые экспертизы

«Платон»
Иллюстрация: Platon.ru
«Платон»

Барнаул, 11 апреля 2017, 17:58 — REGNUM  В Шипуновском районе Алтайского края отремонтировали мост на средства, полученные по программе взимания платы с грузовиков «Платон»

В результате ремонта исключена возможность обрушения мостовой конструкции, а пропускная способность путепровода значительно возросла.

Объект уже прошел все необходимые экспертизы.

На ремонт моста на трассе «Шипуново — Краснощеково — Курья» через реку Алей было направлено более 82 миллионов рублей. При этом объект прошел реконструкцию впервые за всю его 40-летнюю историю.

До конца 2017 года за счет сборов с системы «Платон» в 13 российских регионах (Самарская, Брянская, Орловская, Тамбовская области, Удмуртия и других) отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода. Кроме того, на полученные средства будут построены семь мостов регионального значения. На софинансирование этой задачи выделено более девяти миллиардов рублей.

Напомним, к концу 2018 года планируется привести в нормативное состояние все федеральные дороги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Платон» была введена 15 ноября 2015 года. Деньги, собранные через систему платежей, направляются в Федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение дорожного покрытия трасс грузовиками массой более 12 тонн.

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