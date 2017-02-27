Житель Москвы накопит на квартиру за 13 лет, житель Сахалина – за 3 года

Москва, , 12:18 — REGNUM Жители Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО смогут справить новоселье меньше чем за три года. А москвичам, петербуржцам и крымчанам придется во всем себе отказывать по 12−13 лет. Такие данные исследования приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав сколько лет нужно среднестатистическому гражданину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своем регионе.

По данным Mirkvartir.ru, самые высокие ценники на квартиры, даже без учета элитного сегмента, оказались в Москве (11 281 665 рублей), Санкт-Петербурге (7 072 706 рублей), Подмосковье (4 259 038 рублей), Севастополе (4 080 841 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в состав Тюменской области (3 956 173 рубля).

Самое доступное жилье можно приобрести в республике Алтай (1 793 806 рублей), Курганской области (1 796 391 рубль), Адыгее (1 803 795 рублей) Вологодской (1 901 489 рублей) и Курской (1 978 130 рублей) областях.

По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов — 86 559 руб./мес. и 84 636 руб./мес. соответственно. На третьем месте — москвичи со средним окладом 69 254 руб./мес. За ними идут жители Сахалинской и Магаданской областей — 65 598 руб./мес. и 65 092 руб./мес. соответственно.

Ниже всех оплачивался труд среднестатистических жителей Дагестана (19 468 руб./мес.), Алтайского края (20 301 руб./мес.), Калмыкии (20 489 руб./мес.), Карачаево-Черкессии (20 830 руб./мес.) и Ингушетии (21 350 руб./мес.).

Сопоставив среднюю стоимость жилья в регионе с уровнем заработной платы, можно сделать вывод, что меньше всего ждать новоселья придется жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжелых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.

Например, на Чукотке, где средняя квартира стоит 2 082 896 рублей, накопить на нее можно всего за 2,1 года. Чуть меньше трех лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области — 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубль, но и зарплаты поменьше — 48 738 рублей.

Наиболее дорогие квартиры, как известно, в столице. Москвичей не спасают даже самые высокие в стране зарплаты — копить на жилье им придется не менее 13,6 года. Однако это уже гораздо меньше, чем год назад — тогда этот срок составлял целых 18 лет.

За год стоимость жилья скорректировалась не только в Москве. В условиях экономической нестабильности не нашли подтверждения завышенные ожидания продавцов крымской недвижимости, поэтому цены на полуострове, как и на большей части России, пошли вниз. В результате индекс накопления средств на покупку квартиры снизился, как в Севастополе — с 14,4 года до 13 лет, так и по Крыму в целом — с 15,5 года до 12,8 года.

Стало доступней жилье в Санкт-Петербурге, где вместо 14,1 года в 2015 году теперь придется копить 12,6 года.

«Вообще, в регионах, где цены за 2016 год заметно пошли вниз, а уровень средней заработной платы, хоть незначительно, но повысился, уменьшился и условный срок накопления средств на жилье. Другими словами, оно стало доступней, — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. — Особенно это отразилось на показателях Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Астраханской, Пензенской, Вологодской и Магаданской областей».

Количество лет накопления на покупку квартиры в разных регионах РФ