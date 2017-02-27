Житель Москвы накопит на квартиру за 13 лет, житель Сахалина – за 3 года
Москва, 27 февраля 2017, 12:18 — REGNUM Жители Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО смогут справить новоселье меньше чем за три года. А москвичам, петербуржцам и крымчанам придется во всем себе отказывать по 12−13 лет. Такие данные исследования приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав сколько лет нужно среднестатистическому гражданину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своем регионе.
По данным Mirkvartir.ru, самые высокие ценники на квартиры, даже без учета элитного сегмента, оказались в Москве (11 281 665 рублей), Санкт-Петербурге (7 072 706 рублей), Подмосковье (4 259 038 рублей), Севастополе (4 080 841 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в состав Тюменской области (3 956 173 рубля).
Самое доступное жилье можно приобрести в республике Алтай (1 793 806 рублей), Курганской области (1 796 391 рубль), Адыгее (1 803 795 рублей) Вологодской (1 901 489 рублей) и Курской (1 978 130 рублей) областях.
По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов — 86 559 руб./мес. и 84 636 руб./мес. соответственно. На третьем месте — москвичи со средним окладом 69 254 руб./мес. За ними идут жители Сахалинской и Магаданской областей — 65 598 руб./мес. и 65 092 руб./мес. соответственно.
Ниже всех оплачивался труд среднестатистических жителей Дагестана (19 468 руб./мес.), Алтайского края (20 301 руб./мес.), Калмыкии (20 489 руб./мес.), Карачаево-Черкессии (20 830 руб./мес.) и Ингушетии (21 350 руб./мес.).
Сопоставив среднюю стоимость жилья в регионе с уровнем заработной платы, можно сделать вывод, что меньше всего ждать новоселья придется жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжелых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.
Например, на Чукотке, где средняя квартира стоит 2 082 896 рублей, накопить на нее можно всего за 2,1 года. Чуть меньше трех лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области — 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубль, но и зарплаты поменьше — 48 738 рублей.
Наиболее дорогие квартиры, как известно, в столице. Москвичей не спасают даже самые высокие в стране зарплаты — копить на жилье им придется не менее 13,6 года. Однако это уже гораздо меньше, чем год назад — тогда этот срок составлял целых 18 лет.
За год стоимость жилья скорректировалась не только в Москве. В условиях экономической нестабильности не нашли подтверждения завышенные ожидания продавцов крымской недвижимости, поэтому цены на полуострове, как и на большей части России, пошли вниз. В результате индекс накопления средств на покупку квартиры снизился, как в Севастополе — с 14,4 года до 13 лет, так и по Крыму в целом — с 15,5 года до 12,8 года.
Стало доступней жилье в Санкт-Петербурге, где вместо 14,1 года в 2015 году теперь придется копить 12,6 года.
«Вообще, в регионах, где цены за 2016 год заметно пошли вниз, а уровень средней заработной платы, хоть незначительно, но повысился, уменьшился и условный срок накопления средств на жилье. Другими словами, оно стало доступней, — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. — Особенно это отразилось на показателях Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Астраханской, Пензенской, Вологодской и Магаданской областей».
Количество лет накопления на покупку квартиры в разных регионах РФ
|№
|Регион
|Средняя стоимость квартиры, руб.
|Средняя зарплата, руб./мес.
|Кол-во лет, 2017
|Кол-во лет, 2016
|1
|Москва город
11 281 665
69 254
13,6
18
|2
|Севастополь город
4 080 841
26 089
13,0
14,4
|3
|Крым республика
3 746 540
24 421
12,8
15,5
|4
|Санкт-Петербург город
7 072 706
46 873
12,6
14,1
|5
|Краснодарский край
3 744 088
27 283
11,4
11,5
|6
|Ингушетия республика
2 906 451
21 350
11,3
11,4
|7
|Татарстан республика
3 874 541
29 792
10,8
10,7
|8
|Белгородская область
3 267 799
25 626
10,6
11
|9
|Псковская область
2 787 856
21 865
10,6
11,4
|10
|Нижегородская область
3 364 533
27 249
10,3
10,9
|11
|Ростовская область
3 095 885
25 531
10,1
11,1
|12
|Самарская область
3 291 868
27 768
9,9
10,2
|13
|Башкирия республика
3 193 248
27 005
9,9
11,9
|14
|Калмыкия республика
2 411 340
20 489
9,8
10,3
|15
|Северная Осетия — Алания республика
2 496 666
21 835
9,5
11
|16
|Калининградская область
3 172 969
29 017
9,1
9,8
|17
|Алтайский край
2 208 117
20 301
9,1
9,3
|18
|Калужская область
3 306 981
30 465
9,0
10
|19
|Костромская область
2 381 278
22 145
9,0
8,9
|20
|Новосибирская область
3 036 850
28 686
8,8
9,4
|21
|Тульская область
2 974 351
28 191
8,8
8,5
|22
|Приморский край
3 653 341
35 322
8,6
10
|23
|Чеченская республика
2 285 471
22 112
8,6
10,1
|24
|Свердловская область
3 268 749
31 647
8,6
9,4
|25
|Тверская область
2 624 777
25 568
8,6
9,1
|26
|Московская область
4 259 038
42 191
8,4
8,9
|27
|Тамбовская область
2 229 521
22 135
8,4
11,4
|28
|Орловская область
2 208 770
22 146
8,3
8,9
|29
|Волгоградская область
2 488 156
25 014
8,3
9
|30
|Чувашия республика
2 145 622
21 755
8,2
9
|31
|Амурская область
3 156 785
32 063
8,2
9
|32
|Хабаровский край
3 785 891
38 560
8,2
9,2
|33
|Дагестан республика
1 902 777
19 468
8,1
9,1
|34
|Ивановская область
2 102 674
21 553
8,1
8,9
|35
|Мордовия республика
2 163 889
22 257
8,1
9,7
|36
|Карачаево-Черкесская республика
2 017 796
20 830
8,1
8,3
|37
|Воронежская область
2 488 776
25 794
8,0
9
|38
|Владимирская область
2 382 870
24 797
8,0
8,7
|39
|Ярославская область
2 652 247
27 678
8,0
9,2
|40
|Марий Эл республика
2 117 337
22 341
7,9
8,2
|41
|Липецкая область
2 330 464
24 877
7,8
8,6
|42
|Кабардино-Балкарская республика
2 791 263
29 838
7,8
11,2
|43
|Ульяновская область
2 204 774
23 705
7,8
9,6
|44
|Саратовская область
2 121 094
22 855
7,7
8,5
|45
|Астраханская область
2 434 437
26 286
7,7
9,7
|46
|Удмуртская республика
2 367 352
25 921
7,6
8,4
|47
|Тюменская область
3 428 443
37 571
7,6
7,6
|48
|Брянская область
2 038 221
22 350
7,6
7,5
|49
|Омская область
2 530 216
27 758
7,6
7,7
|50
|Смоленская область
2 235 007
24 655
7,6
8,9
|51
|Ставропольский край
2 155 379
24 046
7,5
8,8
|52
|Рязанская область
2 375 715
26 550
7,5
8,3
|53
|Кировская область
2 036 855
22 977
7,4
7,7
|54
|Забайкальский край
2 795 834
31 576
7,4
8,1
|55
|Оренбургская область
2 253 259
25 639
7,3
8,1
|56
|Пермский край
2 566 523
29 448
7,3
7,9
|57
|Пензенская область
2 075 653
24 355
7,1
10,2
|58
|Иркутская область
2 860 906
34 156
7,0
7,1
|59
|Бурятия республика
2 425 107
29 698
6,8
6,7
|60
|Курская область
1 978 130
24 309
6,8
8,3
|61
|Тува республика
2 435 714
29 949
6,8
7,2
|62
|Адыгея республика
1 803 795
22 538
6,7
6,9
|63
|Курганская область
1 796 391
22 715
6,6
7,8
|64
|Новгородская область
2 082 688
26 787
6,5
6,9
|65
|Ленинградская область
2 693 745
35 057
6,4
7,2
|66
|Кемеровская область
2 198 203
28 949
6,3
6,8
|67
|Алтай республика
1 793 806
23 856
6,3
7,2
|68
|Красноярский край
2 656 562
37 690
5,9
6,4
|69
|Архангельская область
2 688 349
38 202
5,9
6,2
|70
|Челябинская область
2 067 570
30 264
5,7
5,4
|71
|Хакасия республика
2 150 828
31 602
5,7
6,2
|72
|Еврейская автономная область
2 037 647
30 775
5,5
5,8
|73
|Коми республика
2 910 405
43 972
5,5
6,2
|74
|Томская область
2 305 640
35 113
5,5
6,3
|75
|Вологодская область
1 901 489
29 087
5,4
7
|76
|Карелия республика
2 022 593
32 281
5,2
6,1
|77
|Югра (ХМАО)
3 956 173
63 451
5,2
5,5
|78
|Якутия республика
3 337 409
57 218
4,9
5,5
|79
|Камчатский край
3 218 311
58 226
4,6
4,8
|80
|Мурманская область
2 108 781
48 738
3,6
4,3
|81
|Магаданская область
2 474 285
65 092
3,2
3,9
|82
|Ямало-Ненецкий автономный округ
3 054 661
86 559
2,9
3,4
|83
|Сахалинская область
2 312 142
65 598
2,9
3,2
|84
|Чукотский автономный округ
2 082 896
84 636
2,1
2,3