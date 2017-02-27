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Введение курортного сбора вернут туристов в Турцию и Египет — Шмаков

Экономика
Пилотными регионами по введению курортного сбора могут стать Ставропольский край, Крым, Севастополь, Алтай и Кубань
Египет Египет

Сочи, Краснодарский край, 27 февраля 2017, 10:56 — REGNUM  Введение курортного сбора выдавит туристов обратно в Египет и Турцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

«Сейчас предполагается внедрить курортный сбор. Тут спорят, 100 рублей, 300 рублей. Но каким бы он ни был, это приведет к выдавливанию туристов на открывающиеся курорты Египта и Турции. Что мы делаем, к чему это приведет в государственном масштабе?» — возмущен Шмаков.

Минимальную ставку по курортному сбору решено снизить до 100 рублей, однако конкретное значение будет устанавливаться конкретным субъектом РФ, заявила директор департамента инвестиционных проектов Минкавказа Ольга Рухуллаева в ходе рабочего совещания в Совфеде по введению платы за пользование курортной инфраструктурой. В то же время сохраняется положение о том, что конкретная ставка может устанавливаться конкретным субъектом, и она может дифференцироваться. «С учетом территории муниципального образования, значения курорта, федерального, регионального, сезонности — уже по этим критериям внутри региона может приниматься решение о дифференциации», — отметила она. Крым заявил о готовности выйти из эксперимента по введению туристического сбора. власти республики предлагают ввести понятный и необременительный вариант — единоразовый платеж в 300 рублей в летний сезон.

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Введение курортного сбора в регионах России
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