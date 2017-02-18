Глава Сбербанка заявил о выходе РФ из «жесткого кризиса»

Мюнхен, Германия, , 18:42 — REGNUM Экономика Российской Федерации уже вышла из рецессии, но сейчас переживает стагнацию. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я думаю, что экономика вышла из рецессии, — сказал он. — Но говоря экономическим языком, мы попали в стагнацию. Экономический рост в этом году мы ожидаем. Сколько? Пока сложно прогнозировать, от 1 до 2%».

По словам главы Сбербанка, Российская Федерация выходит из жесткого экономического кризиса, накрывшего страну в 2015 году — начале 2016 года.

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