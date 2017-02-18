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Силуанов обрадован повышением прогноза Moody's по рейтингу России

Экономика
Прогноз улучшен, сам рейтинг оставлен на «мусорном» уровне

Москва, 18 февраля 2017, 11:51 — REGNUM  Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов искренне обрадовался повышению прогноза международного рейтингового агентства Moody's по кредитному рейтингу России. Об этом он заявил журналистам сегодня, 18 февраля.

Напомним, ранее сегодня международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг России с «негативного» на «стабильный». При этом сам рейтинг оставлен на не инвестиционном, «мусорном» уровне Ba1.

Свое решение объяснило действиями российского правительства, направленными на фискальную консолидацию и снижению зависимости экономики от нефтегазовых доходов.

«Мы приветствуем решение агентства Moody's об улучшении прогноза по суверенному кредитному рейтингу России с «негативного» на «стабильный». Это решение означает, что эксперты агентства присоединились к оценкам своих коллег из «большой тройки», принявших аналогичное решение еще в прошлом году», — сказал Силуанов.

По его словам, тем самым все международные рейтинговые агентства из «большой тройки» подтвердили выход российской экономики из рецессии.

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Макроэкономика России
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