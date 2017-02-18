Moody’s повышает прогноз по «мусорному» кредитному рейтингу России

Дальше будет не хуже, а также плохо

Москва, , 11:13 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило свой прогноз по кредитному рейтингу Российской Федерации с «негативного» до «стабильного». Об этом сегодня, 18 февраля, сказано в сообщении агентства.

Сообщается, что Moody’s приняло решение оставить кредитный рейтинг России на уровне Ba1, что по шкале агентства является неинвестиционным, или «мусорным», уровнем. При этом прогноз по этому рейтингу был изменен с «негативного», на «стабильный».

Причинами, по которым Moody’s приняло такое решение, стали действия правительства России в рамках стратегии фискальной консолидации, которая должна снизить зависимость правительства от нефтегазовых поступлений и разрешить постепенное пополнение резервных запасов.

Также экономисты Moody’s считают, что российская экономика восстанавливается после двух лет рецессии.

Не последнюю роль в изменении прогноза сыграли повышающиеся цены на нефть, которые соответствуют предположениям российского правительства по бюджету.

Эксперты Moody’s считает, что потенциал роста российской экономики остается стабильным по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем дохода, и это оказывает давление на рейтинги. По прогнозам агентства, потенциал роста так и будет оставаться на уровне 1,5−2%.

Moody’s считает, что отсутствие структурных реформ приводит к высокому уровню бедности в России, сокращению трудоспособного населения и множеству других негативных факторов, которые сдерживают инвестиции. Заметную роль в создании негативного инвестиционного фона России, по мнению Moody’s являются геополитические риски, связанные с конфликтом на Украине и в Сирии.

Российские власти не раз указывали, что деятельность так называемых международных рейтинговых агенств сильно ангажирована и присваиваемые ими рейтинги, особенно в отношении России, необъективны. Тем не менее ведущие западные экономические страны используют эти рейтинг на законодательном уровне. К примеру, если рейтинг того илил иного государства находится ниже инвестиционной отметки, то ряд западных стран не может покупать долговые обязательства этого государства.