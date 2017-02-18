Медведев подписал постановление о расширении порта «Тамань» Экономика Расширение будет проводится на средства частных инвесторов

Москва, , 08:14 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта «Тамань» в краснодарском крае. Распоряжение опубликовано сегодня, 18 февраля, на официальном сайте правительства России. В расширенном порту планируется построить терминал навалочных грузов, причальный комплекс сжиженных углеводородных газов, зерновой терминал, а также перевалочную базу крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Весь проект расширения таманского порта будет реализован исключительно на средства частных инвесторов.

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