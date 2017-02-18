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Кличко перевёл ТЭЦ Киева в режим экономии и призвал «не паниковать»

Экономика
На Украине с 16 февраля действует чрезвычайный режим в энергетике

Киев, 18 февраля 2017, 04:59 — REGNUM  Мэр Киева Виталий Кличко распорядился перевести все тепловые электростанции города на экономный режим работы. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что данная мера принята в связи с трудной ситуацией в украинской энергетике. По словам Кличко, запас угля на теплоэлектроцентрали «Еврореконструкция» составляет 25 тысяч тонн. Он отметил, что «в нормальном режиме работы, не скупясь», этих объёмов хватит почти на месяц, а в режиме экономии — на 50 дней.

Мэр украинской столицы заверил, что «угрозы для Киева нет». «Ситуация под контролем. Не нужно паниковать и распространять слухи», — подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, с 16 февраля на Украине вступило в силу распоряжение властей о введении временных чрезвычайных мер в электроэнергии в связи с тем, что радикалы уже несколько недель блокируют железнодорожные пути, по которым на украинскую территорию поступал антрацитовый уголь из Донецкой и Луганской народных республик.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в связи с блокадой поставок донбасского угля в украинских населённых пунктах может произойти отключение электричества и отопления.

После введения чрезвычайного режима «Укрэнерго» получила право на проведение веерных отключений электроэнергии и регулирование графиков аварийного отключения.

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