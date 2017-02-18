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Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России

Экономика
Прогноз по суверенному рейтингу России изменён с «негативного» на «стабильный»

Москва, 18 февраля 2017, 01:46 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного» на спекулятивном уровне «Ва1», говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики агентства отмечают, что негативный прогноз по рейтингу России, который был установлен в апреле 2016 года, был связан с рисками для российской экономики, обусловленными падением цен на нефть. Теперь, по мнению агентства, эти риски уменьшились — цены не нефть поднялись до уровня, соответствующего предположениям правительства по бюджету.

Стабилизация прогноза обусловлена также принятием правительством России среднесрочной стратегии по фискальной консолидации, которая, как ожидают аналитики, снизит зависимость российских властей от доходов с продажи нефти и газа.

Собщается, что Moody's также улучшило прогноз по рейтингу российских государственных облигаций с «негативного» до «стабильного» на уровне «Ba1». Краткосрочный рейтинг подтверждён на уровне Not Prime.

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