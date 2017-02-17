Битва за рождаемость в Башкирии: бедных стимулируют, а «средних» обделяют

Уфа, , 22:56 — REGNUM В Башкирии предложение главы региона Рустэма Хамитова выплачивать 300 тыс. рублей за первого ребенка вызвало неоднозначную реакцию среди широкой общественности. Часть опрошенных ИА REGNUM экспертов выражает одобрение или сохраняет подчеркнутый нейтралитет к подобной мере, однако есть и те, кто видит в таких выплатах «ущемление многодетных семей» и «отвлечение внимания от других не менее остро стоящих проблем».

Стоимость вопроса — миллиард с хвостиком

Напомним, 10 февраля Рустэм Хамитов на совещании с главами муниципалитетов по вопросам демографии пообещал, что с 2017 года в республике молодые семьи при рождении первого ребёнка будут получать единовременные социальные выплаты на приобретение жилья. «В ближайшее время я подпишу Указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тыс. рублей, начиная с этого года, на улучшение жилищных условий при рождении ребенка, — сказал руководитель республики. — Считаю, что и муниципальным районам, и городским округам также необходимо проработать свои меры поддержки. Тогда же Хамитов пригрозил, что примет «соответствующие кадровые решения», если через полгода «ничего не изменится к лучшему».

«Программа эта будет дорогой для нашей республики, — предупредил Рустэм Хамитов. — Превышающей 1 млрд рублей. Хорошо, что у нас есть такие возможности, бюджет республики в прошлом году исполнен с профицитом».

Подсчитали — прослезились

Тема демографии и ухудшения демографической ситуации для Башкирии не нова, и возникает через каждые несколько лет. Такая волнообразная динамика числа рождений характерна на только для республики, но и в целом для населения России. Это связано, прежде всего, с перепадами в численности женщин репродуктивного возраста.

«В 90-е годы в республике отмечалось падение рождаемости, которое достигло пика своего снижения в 1999 году. Начиная с начала «нулевых» наблюдалось некоторое увеличение числа родившихся, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — В 2000 году по коэффициенту рождаемости республика занимала первое место в Приволжском федеральном округе и 14-е место в Российской Федерации».

В 2009 году снова отмечается спад рождаемости, с 2010-го — вновь фиксируется рост. Например, в 2012 году родилось на 3,2 тыс., или на 5,7%, малышей больше, чем в 2011. По итогам 2012 г. 33 муниципальных района республики имели рождаемость на уровне простого воспроизводства (2,15 рождений на одну женщину) и выше. По данным 2013 года, в Башкирии наблюдается дальнейший рост численности родившихся детей (59,3 тыс. человек по сравнению с 59,2 в 2012 г.). За 2014 год в республике родилось 60 тыс. младенцев, это лучший показатель, начиная с конца 1980-х — начала 1990-х годов. В 2015-ом наметился спад — 59,028 тыс. родившихся, в 2016 году в Башкирии родилось 55 708 детей, (минус 5,5%, в целом по России потеря в рождаемости составляет 2,6%). Самые низкие показатели зафиксированы в Краснокамском, Зилаирском, Фёдоровском районах, а также в Салавате, Дюртюлях, Мелеузе.

Между тем на общероссийском фоне позиции Башкирии выглядят не столь плачевно. В национальном рейтинге рождаемости по итогам 2016 года Башкирия вошла в 20-ку лидеров, заняв 16-е место с общим баллом 32,16, опередив соседнюю Татарию.

Рожать первенцев не спешат

По данным Фонда социального страхования РФ по Башкирии, в республике в 2016 году 43,6% от общего количества рожениц стали матерями во второй раз, а 19,7% — в третий и более раз. Нетрудно сосчитать, что доля первенцев составляет 36,7%, и она постепенно сокращается из года в год. В 2007 году, например, доля первенцев среди новорожденных составляла 50%.

Средней возраст матерей, родивших первого ребёнка, напротив, увеличивается. «Средний возраст матерей при рождении первого ребенка в 2015 году составил 26 лет (для сравнения, в 1990 году он составлял 23,1 года), — проинформировали в LogoMarkt. — В 2016-м средний возраст матерей новорожденных первенцев составил уже 27 лет.

«Мы должны признать, что в условиях экономического кризиса население не торопится обзаводиться первыми детьми, — сделал вывод экономист Ринат Гатауллин. — Мотивы, по которым региональными властями предлагаются те или иные меры, направленные на стимуляцию рождения детей, понятны, но вот к чему приведут предлагаемые меры, нужно подумать».

Много неясного

В Минздраве Башкирии уже посетовали, что сразу после заявления Хамитова о «300 тыс. за первенца» в ведомство обратилось множество молодых семей с просьбой пояснить, кому положены выплаты. В министерстве пояснили, что Указ о единовременных социальных выплатах в настоящее время находится на стадии разработки. Для решения вопросов демографии в республике создана межведомственная рабочая группа, которой до 1 марта поручено разработать проект плана по повышению рождаемости в Башкирии на период 2017—2020 годов.

Больше всего жителей Башкирии интересовали следующие моменты:

Как будут определяться критерии нуждаемости, какие справки нужно будет для этого собрать?

Подпадают ли под программу одинокие матери?

Какую семью можно считать молодой, должны ли оба супруга быть моложе 35 лет?

Попадут ли под программу молодые отцы, не имеющие родных детей, но живущие в браке с женщиной, уже имеющей детей от предыдущего брака?

Можно ли будет потратить эти деньги не на погашение ипотеки, а на что-то другое, не менее нужное?

Попадут ли под программу матери, родившие в декабре 2016 года? А в ноябре 2016-го?

На последний вопрос уже получен пока расплывчатый ответ, что выплату могут получить и женщины, родившие в декабре 2016-го.

Специалисты не спешат делать однозначные выводы. «Прежде чем давать оценку эффективности предложенным мерам, сначала нужно дождаться полного текста постановления и приложений к нему, а также ознакомиться с расчетами, — подчеркнул демограф, кандидат социологических наук Ильгиз Султанмуратов. — Необходимо также понимать, что изменения в демографической ситуации в силу естественных причин не могут происходить немедленно, демография не приемлет волюнтаризма и непрофессионализма».

В сложившейся ситуации, считает эксперт, невозможны быстрые кардинальные изменения, однако можно попытаться сгладить наиболее острые проблемы. «Коренной перелом в неблагоприятной демографической ситуации произойдет только после изменения общественного сознания, — уверен собеседник агентства. — Только когда сегодняшние школьники и воспитанники детских садов воспримут, как привлекательную, идею крепкой, многодетной семьи, мы можем надеяться на положительные сдвиги. При этом воспитание уважительного отношения к многодетности должно происходить последовательно, а не от случая к случаю, лучший воспитатель — сама жизнь. Чтобы нынешние дети в будущем стали ответственными, сознательными родителями, они сегодня должны видеть действенную помощь институту семьи со стороны региональных властей.

«Хотя сегодняшняя помощь многодетным не столь велика, а порой даже имеет символическое значение, она позволяет надеяться, что в дальнейшем, при улучшении экономической ситуации, поддержка семьи станет более полной и ощутимой, — резюмировал эксперт. — Отказ от помощи многодетным семьям, происходящий сейчас в Башкирии, например, в виде увеличения платы за посещение дошкольных учреждений и питание в школах, эти надежды убивает».

Доводы «за»

Единого мнения в экспертном сообществе относительно предложенных мер не сформировалось. Свои аргументы высказали сторонники инициативы. Политолог Дмитрий Казанцев считает, что решение Рустэма Хамитова — серьезная заявка на развитие института семьи. «То, что руководство республики решилось на такой шаг свидетельствует о прочном экономическом фундаменте в регионе, — отметил эксперт. — Денежная выплата скорее призвана стимулировать рождаемость на среднесрочную перспективу. Отсутствие средств на приобретение жилплощади чаще всего и сдерживает молодых людей в принятии решения о рождении ребенка».

У властей не только отдельных регионов, но и страны в целом, назрела необходимость принять срочные меры для повышения рождаемости. «На мой взгляд, речь должна идти не только о разовых выплатах за первого ребенка, но и об улучшении жизни людей в целом, — дополнил политолог. — Отсутствие работы и доступных социальных благ заставляет молодых людей отказываться от рождения детей в наиболее продуктивном для деторождения возрасте. С каждым годом возраст матерей становится старше, и в пору уже говорить не о молодых семьях, родивших первого ребенка, а вообще обо всех». Непринятие кардинальных мер приведет к неминуемому сокращению естественного прироста населения. Это означает, что со временем в стране среди населения будут преобладать пенсионеры».

«Российские статистики составили подробный прогноз, как изменится демографическая картина России к 2031 году, — рассказал эксперт. — Численность населения по низкому варианту прогноза в 2017 году составит 146,7 млн человек, а к 2031 уменьшится до 142,6 миллиона. В среднем варианте цифры, соответственно, 146,8 млн и 147,1 млн, в высоком — 147 млн и 152,4 млн. Эксперты ожидают общий прирост населения только в высоком варианте прогноза, и то за счет миграционного прироста».

Одобрение высказывают и простые жители республики. «Ждём-не дождёмся», «давно пора», «заводить первого ребёнка молодёжи мешает прежде всего жилищный вопрос» — формулируют свои пожелания пользователи соцсетей.

Доводы «против»

Однако в соцсетях звучат и аргументы против предложенных мер. Большинство из недовольных представляются родителями из многодетных семей, в их понимании деньги на помощь «за первого ребёнка» берутся «за счет многодетных семей». «Срезали льготы многодетным и хотят отдать их тем, кто «и так» бы завёл!», — выражают свое мнение возмущенные многодетные родители.

К ним на сайте электронной приемной органов власти присоединяются представители нуждающихся в улучшении жилищных условий семей, где уже есть дети, а также те, кто не надеется, что сможет получить заветные справки для попадания в программу выплат. В их доводах звучит мотив «если давать деньги, так всем нуждающимся, а не избранным».

Критикуют предложение и те, кто не рассчитывает на получение выплат и сомневается как в эффективности стимуляции, так и в конечном результате: «На эту инициативу среагируют лишь те, кто и без неё решил стать родителями, а также самые бедные, особенно на селе».

Высказывалось опасение, что реализация данного предложения в случае с одинокими матерями или приведет к дискриминации тех, кто не состоит в официальном браке, если поддерживать будут только «расписавшихся», либо подстегнет рост появления на свет «внебрачных детей». Предполагалось, что «региональный маткапитал за первенца» вызовет волну мошенничества, как это было с «федеральным маткапиталом».

Сторонники семейных ценностей также поделились своим принципом «Безнравственно решать свои экономические проблемы за счет детей». «Складывается впечатление, что власти озабочены тем, как бы заставить ещё больше рожать бедных и больных, и никому дела нет, что после рождения детей так называемый «средний класс» начинает балансировать на грани с бедностью», — с горечью высказываются те, кто к бедным себя не причисляет, но ограничивает себя в рождении детей из-за опасения таковыми стать.

«Мало родить ребёнка, его ещё нужно кормить, лечить, учить, — напоминают родители. — Среди шумихи вокруг этих 300 тыс. как-то забыли, что дорожает пребывание ребенка в детских садах, что сокращаются педиатры и другие детские врачи, становятся платными молочные кухни, а ведь эти проблемы не менее остры».

Экономист Ринат Гатауллин обращает внимание на следующий факт: «В ряде развитых стран многодетность — удел достаточно обеспеченных семей, много детей могут себе позволить не все, — утверждает эксперт. Однако во многих регионах России многодетность встречается среди малообеспеченных, а обеспеченные и относительно обеспеченные не спешат становиться не только многодетными, но и просто родителями. Большинство детей в республики являются получателями пособий и иных выплат. Существуют целые нуждающиеся династии с психологией иждивенчества, из поколения в поколение живущие на пособия, в чьем сознании закреплен так называемый госпитальный синдром».

«Регкапитал «за первенца», по мнению эксперта, лишь усугубит ситуацию. «В каких условиях будут жить дети, чье появление на свет было продиктовано лишь желанием родителей получить эти триста тысяч? — задаёт вопросы экономист. — Какая часть из них окажется потом в социальных учреждениях? Не будут ли низкими и стартовые жизненные позиции? Государство, стимулируя рождаемость, рассчитывает в будущем получить успешных налогоплательщиков, но вот получит ли оно их? У меня ответов на эти вопросы, к сожалению, нет».

Что зависит от региональных властей, или «кто первым встал, того и тапки»

Нет единого мнения и о том, что в ситуации общероссийского спада рождаемости могут сделать власти российских регионов.

«Не нужно забывать, что роль региональных властей в демографической политике имеет существенное значение, — отметил Ильгиз Султанмуратов. — Мы это видим на примере соседних Челябинской и Свердловской областей области, Якутии, севера Тюменской области, республик Северного Кавказа».

В качестве примера специалистами приводится опыт Мордовии, Оренбургской, Воронежской, Тамбовских областей. Так, в Тамбове в конце 2016 года для борьбы «за рождаемость» был разработан документ, который предусматривает выплату ежемесячного пособия в размере 3 тыс. рублей молодым мамам до 25 лет, родившим первого ребёнка, по достижению малышом полуторогодовалого возраста.

«Чем хуже дети 26-летних матерей? — задаются вопросом критики программы. — Если женщина хочет сначала получить образование, самостоятельно приобрести жилье, выстроить карьеру, зачем ее сбивать с этого пути соблазном получать пособие «за возраст», нет ли здесь дискриминации по возрастному принципу?»

Отмечается и разная возможность лоббирования разных регионов России. «Поддержку из федерального центра получают или образцово-показательные регионы, где всё хорошо-хорошо, или показательно страдающие регионы, где всё плохо-плохо, — выразил личное мнение один из экспертов. — Регионы-середнячки, отдающие большую часть заработанного в федеральный бюджет и живущие от дотации до дотации, не могут позволить себе дорогостоящих новаций, и в демографической региональной политике тоже. Это, кстати, справедливо и для средних семей, «не вошедших в обойму», они недостаточно образцовы с одной стороны, но и не столь «бедны» — с другой, поэтому никакая поддержка им не светит».