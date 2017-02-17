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150 фермерских хозяйств приняли участие в калужской сельхозярмарке

Экономика
Первая подобная ярмарка состоялась в Калуге 25 лет назад
На сельскохозяйственной ярмарке
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской думы Калуги
На сельскохозяйственной ярмарке

Калуга, 17 февраля 2017, 20:06 — REGNUM  Сегодня, 17 февраля, глава городского самоуправления Александр Иванов посетил сельскохозяйственную ярмарку на площади Старый Торг в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, в ярмарке принимают участие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства Калуги и Калужской области.

«Здесь представлена самая разная сельскохозяйственная продукция около 150 различных фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, — рассказал Александр Иванов. — Это товары местных производителей: свинина, говядина, баранина, молочная, плодоовощная продукция и многое другое. Калужане с удовольствием приходят сюда каждую пятницу, они ждут этого дня, потому что именно здесь можно приобрести качественный продукт от местных производителей».

Отметим, что первая подобная ярмарка состоялась в 1991 году, проводилась она на Театральной площади. Сейчас ярмарка переместилась на площадь Старый Торг и стала доброй традицией, которая продолжается уже 25 лет.

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