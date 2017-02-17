В 2016 году недобор налогов в Киргизии составил 3,8 млрд рублей

Бишкек, , 18:41 — REGNUM В 2016 году Государственной налоговой службе Киргизии удалось выполнить план только на 93,6%, перечислив в бюджет 67 млрд 812,7 млн сомов (56,08 млрд рублей), что на 4,6 млрд сомов (3,8 млрд рублей) меньше спрогнозированного. Об этом заявил заместитель председателя ГНС Кубанычбек Кумашов, выступая на заседании ведомственной коллегии.

По словам чиновника, недобор средств произошел преимущественно из-за того, что в минувшем году в некоторые законодательные акты были внесены поправки, освобождающие предпринимателей от налога с продаж экспорта товаров и реализации товаров по безналичной форме оплаты, а также от налога на добавленную стоимость поставок муки и при повышении регистрационного порога по НДС.

Также, отметил он, негативно на объем собранных киргизскими налоговиками денежных средств повлияло то, что не были достигнуты прогнозные показатели в отдельных сферах киргизской экономики — по причине продолжающихся негативных экономических процессов в государствах-участниках ЕАЭС, одним из которых является Киргизия.

Вместе с тем Кубанычбек Кумашов заострил внимание на том, что в 2016 году объем собранных налогов в этой среднеазиатской стране вырос по сравнению с 2015 годом на 6 млрд 882,1 млн сомов (более 5,69 млрд рублей) или на 11,3%.

Представитель ГНС Киргизии подчеркнул, что при этом в прошедшем году Налоговой службе все же удалось перевыполнить план по некоторым пунктам: по налогу на проценты — на 34,6%, по налогу на доходы золотодобывающих компаний — на 33,4%, по налогу на доходы нерезидентов Киргизской Республики — на 21%, по налогу на валовой доход от месторождения «Кумтор» — на 4,1%, по единому налогу — на 3,7% и по патентам — на 1,2%.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2016 году дефицит государственной казны Киргизии сложился на уровне 20,9 млрд сомов (более 17,28 млрд рублей по текущему курсу) или 4,5% от валового внутреннего продукта этой среднеазиатской страны.

Отметим, что в соответствии с прогнозами, по итогам 2017 года этот показатель должен будет достигнуть 23,3 млрд сомов (около 19,27 млрд рублей), что составит 4,7% по отношению к ВВП.

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