«Севмашу» в 2017 году потребуется 2000 дополнительных специалистов

С 2015 года кадровая служба судостроительного завода принимает на работу не менее 900 человек в год

Северодвинск, Архангельская область, , 17:32 — REGNUM В 2017 году северодвинскому производственному объединению «Севмаш» потребуются около двух тысяч дополнительных рабочих судостроительных специальностей, сообщает пресс-служба предприятия.

В 2016 году численность основного персонала «Севмаша» выросла почти на 900 человек. А в 2015 году кадровая служба предприятия приняла на работу 986 человек, побив рекорд 1958 года.

На сегодняшний день на «Севмаше» работают более 26 тысяч сотрудников. В связи с растущими объемами работ по программе гособоронзаказа судостроительное предприятие продолжает увеличивать численность основного персонала. Требуются квалифицированные рабочие судостроительных специальностей: слесари-монтажники, трубопроводчики, сборщики КМС, станочники по холодной обработке металлов, токари-расточники, токари-карусельщики и операторы станков с ЧПУ.

Сейчас на «Севмаше» по программе гособоронзаказа строятся две серии атомных субмарин по проекту 955/955А класса «Борей» и «Борей-А» и проекту 885/885М класса «Ясень» и «Ясень-М».

Кроме того, «Севмаш» осуществляет работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов».

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