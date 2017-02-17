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Тульский ВПК получит новые перспективы для работы на экспорт

Экономика
Тульская область и Рособоронэкспорт намерены совместно продвигать продукцию военного назначения на внешний рынок
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Тула, 17 февраля 2017, 17:15 — REGNUM  Рособоронэкспорт и предприятия Тульской области намерены разработать совместные программы по продвижению продукции военного назначения на внешний рынок. Об этом говорилось в ходе визита в регион генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) Александра Михеева 17 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Александр Михеев встретился с главой региона Алексеем Дюминым. На встрече обсуждались вопросы реализации программ модернизации и оптимизации производств, текущей загрузки предприятий, а также сохранения квалифицированных кадров и укрепления кадрового потенциала. Особенный акцент был сделан на организацию производства экспортоориентированной продукции военного и двойного назначения.

Оборонные предприятия Тульской области сегодня входят в число основных поставщиков вооружения и военной техники на внешний рынок: в регионе выпускается стрелково-пушечное вооружение, гранатометы и противотанковые управляемые ракеты, РСЗО и РЛС, средства ПВО и патроны. Продукция тульских оружейников находится на вооружении свыше 50 стран мира, а выполнение контрактов в перспективе предусматривает поставку новых вооружения и военной техники более чем в 25 стран.

Глава Рособоронэкспорта и губернатор Тульской области обсудили разработку программ совместной деятельности по продвижению продукции военного назначения на внешний рынок. «Важный элементом по совершенствованию Рособоронэкспортом форм и методов взаимодействия с предприятиями при продвижении на экспорт продукции военного назначения является разработка программ совместной деятельности с целью получения экспортной выручки, сохранения и повышения научно-технического потенциала предприятий в интересах создания продукции, конкурентоспособной на рынке», — пояснил Александр Михеев.

Алексей Дюмин и Александр Михеев договорились активизировать свои действия в разработке соответствующих программ между государственным спецэкспортером и предприятиями промышленности.

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