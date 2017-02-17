Латвийские онкологи не получили обещанных дополнительных средств

«Найти 10 млн евро для улучшения ситуации в сфере онкологии в бюджете 2017 года не представлялось возможным»

Рига, , 17:00 — REGNUM Из общей суммы дополнительного финансирования, выделенного из госбюджета Латвии на медицину, онкология ничего не получила, заявила глава общества по поддержке пациенток с раком груди Vita и представитель альянса организаций онкологических пациентов Ирина Янума, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Ранее государство объявило, что потратит в 2017 году дополнительные 12,2 млн евро на улучшение доступности услуг здравоохранения для пациентов с онкологией, однако изначально, власти обещали выделить 22,2 евро, пояснила Ирина Янума.

Напомним, в сентябре 2016 года депутаты Сейма единогласно поддержали инициативу «Сделать рак излечимым», под которой на портале общественных инициатив manabalss. lv подписались более десяти тысяч человек. В инициативе предлагалось направить дополнительные 10 млн евро из средств госбюджета на нужды в сфере онкологии.

Основываясь на подписанной инициативе, депутаты потребовали от Минздрава до 1 декабря 2016 года разработать программу диагностики и лечения онкологических заболеваний. Однако в итоге выяснилось, что государство, несмотря на одобрение документа, не выделило указанную в нем сумму. «Постановление Сейма от 15 сентября 2016 года, говорящее о необходимости разработать программу диагностики и лечения, было принято без указания о выделении дополнительных 10 миллионов евро на онкологию», — пояснил представитель Минздрава Оскар Шнейдер.

Чиновник также подчеркнул, что на нужды отрасли в этом году и так выделены 12,2 млн сверх изначальной нормы. При этом он признал, что до сих пор необходимы дополнительные деньги на закупку медикаментов и оплаты труда медсестер, помогающих во время операций. «Найти еще 10 миллионов евро для улучшения ситуации в сфере онкологии в бюджете 2017 года не представлялось возможным», — ответил Шнейдерс.

Янума рассказала, что из общей суммы дополнительного финансирования онкология ничего не получила: «Ни одного евро не определили в пользу онкологии. Наверное, пожары им нужно тушить в других местах». Она указала, что лишь на закупку медикаментов для химиотерапии в Латвии нужно не менее 15 млн евро.

В свою очередь, пресс-секретарь Минздрава Агнесе Заране сообщила, что 1,5 млн евро из вышеуказанных 12,2 млн будут потрачены на обеспечение первичной диагностики. Это позволит сделать анализы для дополнительных 22 тысяч пациентов, добавила она.

Альянс организаций онкологических пациентов обещает потребовать пересмотр бюджета здравоохранения, и добиться, чтобы финансирование на закупку препаратов для лечения рака было предусмотрено уже в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на сегодняшний день количество онкобольных в Латвии приближается к 80 тысячам. Рак — вторая наиболее частая причина смерти в стране после сердечно-сосудистых заболеваний. Зачастую пациенты Латвии с подозрением на онкологические заболевания ожидают своей очереди на исследования по полгода и больше. А многие опухоли обнаруживаются на поздней стадии, когда помочь могут только медикаменты нового поколения — так называемая целевая терапия, блокирующая развитие раковых клеток.

Напомним, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, за последние 10 лет число онкологических пациентов в Латвии увеличилось почти на 40%. Ежегодно рак диагностируется примерно у 11,5 тысячи жителей Латвии.

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