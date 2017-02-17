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Липецкая и Воронежская области будут сотрудничать в сфере туризма

Экономика
Липчане ожидают наплыв гостей из Европы и Китая, а также собираются развивать внутренние маршруты для двух регионов

Липецк, 17 февраля 2017, 16:55 — REGNUM  Управление культуры и туризма Липецкой области подписало с аэропортом «Воронеж» соглашение, направленное на укрепления двусторонних связей и развитие внутреннего и въездного туризма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, документ был подписан рамках ежегодной деловой встречи с профессионалами туриндустрии — туроператорами и турагентами.

В аэропорту «Воронеж» в рамках мероприятия также состоялась презентация туристического потенциала Липецкой области.

Соглашение дает возможность расширения внутренних туристических маршрутов для двух регионов. Региональные турмаршруты сейчас пользуются особым спросом. Кроме того, ожидается увеличение количества гостей из Европы и Китая. Межрегиональное соглашение будет стимулировать развитие сервиса и инфраструктуры туристических объектов.

«Развивая туризм, мы одновременно занимаемся возрождением и охраной памятников природы и архитектуры, учимся глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших на ее территории выдающихся людей, повышаем качество жизни людей и уровень их духовно-нравственного развития», — считает глава региона Олег Королев.

Реализацией конкретных проектов займется Центр событийного туризма Липецкой области.

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Развитие внутреннего туризма
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