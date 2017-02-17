Цены на жизненно важные лекарства выросли на 1,4% — Росздравнадзор

На категорию лекарств до 50 рублей в 2016 году цены увеличились на 1,6%

Москва, , 16:50 — REGNUM По итогам 2016 года розничные цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) увеличились на 1,4% (в 2015 году увеличение цен составило 8,8%), что значительно ниже официального уровня инфляции, сообщили в Росздравнадзоре.

В ценовой категории препаратов до 50 рублей в 2016 году розничные цены увеличились на 1,6% (в 2015 году цены увеличились на 16%).

Уровень фактических отпускных цен на препараты из списка ЖНВЛП производителей по итогам 2016 года составил 1,6% (в 2015 году увеличение цен составило 8,9%), а закупочные цены на препараты госпитального сегмента по итогам 2016 года повысились на 4,4% (в 2015 году увеличение цен составило 8,9%).

«В то же время розничные цены на лекарственные препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, выросли в 2016 году на 7,4% (в 2015 году — на 19,5%), в том числе по ценовым категориям: до 50 рублей — на 18,6% (в 2015 году — на 35,3%); от 50 до 500 рублей — на 8,6% (в 2015 году — на 22,9%); свыше 500 рублей — на 4,3% (в 2015 году — на 11,6%)», — говорится в сообщении ведомства.