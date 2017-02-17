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«Цель для инфляции «4% к концу 2017» выглядит не слишком реалистичной»

Экономика
Цели вполне могут достигнуть этого результата, только с реальным положением дел это не будет иметь ничего общего, заявила эксперт
Инфляция
Иллюстрация: Picserver.org
Инфляция

Москва, 17 февраля 2017, 16:37 — REGNUM  Цель для инфляции «4% к концу 2017» — выглядит очень красиво в цифрах. Спорить с тем, что российская инфляция, одна из острейших проблем современной экономики, теряет градус своего напряжения, никто и не собирается. Однако уже неоднократно отмечалось, что между инфляцией в понимании Росстата и инфляцией повседневной точек соприкосновения очень мало. Не говоря уже об инфляции личной — жизнь среднестатистического российского гражданина не становится легче и дешевле, потому что его финансовая ежедневная нагрузка медленно, но растет. Постепенно увеличиваются цены на бензин и иное топливо, плавно дорожают продукты — сезонного предложения давно нет, конкуренция делает с товарами то, что должна делать, заявила корреспонденту старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Власти говорят о глобальных материях: подъеме сельского хозяйства (с одновременным вакуумом пшеницы нормального качества для изготовления хлеба), о развитии отечественной промышленности, для которой слабый внутренний спрос, отсутствие госдотаций и изношенность мощностей являются главными врагами, о промышленности, которая только смотрит на станки иностранного производства и не может их приобрести из-за стоимости. В долгосрочном представлении то, о чем говорят в Кремле, действительно серьезно, без подъема собственного производства не будет будущего. Но это не делается по взмаху волшебной палочки, на это нужны годы, деньги и еще раз деньги», — считает Бодрова.

«Возвращаясь к инфляции, указание «приструнить» разгон индекса потребительских цен было дано сверху, и ЦБ работает с инфляцией ровно так, как и должен работать регулятор. Цель есть, но сроки ее достижения — к концу 2017 года в 4%, — выглядят не слишком реалистичными. Точнее, даже не так: цели вполне могут достигнуть, только с реальным положением дел это не будет иметь ничего общего», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, 17 февраля пресс-служба Кремля распространила заявление президента Владимира Путина, который обратил внимание на очередной виток снижения официальной инфляции в стране. По словам главы государства, в феврале этот показатель пробил психологически важную отметку в 5%. На совещании по экономическим вопросам Путин подчеркнул, что по состоянию на 13 февраля индекс потребительских цен в России составил 4,75% в годовом сопоставлении. Российский лидер, отметив эту важную веху, тут же дал поручение правительству найти решения дополнительного снижения инфляции и развития промышленного производства.

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