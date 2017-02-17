У большинства жителей Латвии выросли счета за коммунальные услуги: опрос

Рига, , 16:17 — REGNUM У 67% жителей Латвии выросли коммунальные счета, у 3% платежи уменьшились, свидетельствует опрос, проведенный латвийским телеканалом LNT совместно с компанией TNS, сообщает портал Rus.delfi.lv.

26% опрошенных латвийцев указали, что их коммунальные счета не изменились. В ходе опроса выяснилось, что большинство жителей или 84% вовремя платят за газ, электричество, воду и отопление. В свою очередь, 14% респондентов признали, что этого сделать не могут.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года в Латвии наблюдался самый резкий рост цен на продукты за последние шесть лет — на 6,8%, а цены на горючее выросли на 14%. В целом, рост инфляции в январе 2017 года составил 2,9%, заявили в Министерстве финансов Латвии.

Стоит добавить, что Латвия в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года, по данным Европейского статистического бюро «Eurostat», заняла третье место в Евросоюзе по показателю инфляции.

По прогнозам финансовых аналитиков в 2017 году уровень инфляции в Латвии продолжит расти.

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