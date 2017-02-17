The Heritage Foundation: Экономика Грузии — «в основном свободная»

По индексу экономической свободы в мире Грузия продвинулась на 10 позиций вверх

Тбилиси, , 16:11 — REGNUM По индексу экономической свободы, рассчитанному The Heritage Foundation, Грузия в 2017 году заняла 13-ю позицию в мировом масштабе и 5-е место среди стран Европы. Эту информацию со ссылкой на The Heritage Foundation публикует правительство Грузии.

Пресс-служба правительства также сообщает, что в сравнении с показателем 2016 года, Грузия продвинулась на 10 позиций вверх (с 23-го на 13-е место), а в сравнении с 2012 годом (34-е место) улучшила рейтинг на 21 позицию.

Статус экономической свободы Грузии The Heritage Foundation определил как «в основном свободный», а полное значение его индекса составляет 76 баллов, что на 3,4 балла выше показателя прошлого года и на 7 баллов превышает показатель 2012 года.

В частности, по индексу экономической свободы в сравнении с 2012 годом Грузия улучшила позиции в направлениях охраны права собственности, фискального здоровья, государственных расходов, монетарной свободы.