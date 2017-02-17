Крымские операторы капремонта самые «мутные» в России

Крым оказался на последнем месте в рейтинге «ЖКХ Контроля» по информационной открытости региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Симферополь, , 16:03 — REGNUM Операторы капремонта в Крыму закрытые и непрозрачные. Это показал рейтинг организации «ЖКХ Контроль», в котором Крым в 2016 году занял самое последнее, 85-е место по уровню информационной открытости региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе составителя рейтинга — некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

Недалеко от Крыма ушел и Севастополь — его место в рейтинге — 83. Самой прозрачной и информационно открытой в сфере капремонта стала Московская область.

«Исследование формируется на основании данных с сайтов операторов капитального ремонта многоквартирных домов», — пояснил заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, рейтинг учитывает соблюдение нормативных актов министерства строительства и МинЖКХ РФ, регулирующих размещение информации о деятельности региональных операторов в интернете.