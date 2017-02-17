В РФ в 2017 году планируется создать более 600 новых сельхозкооперативов

Москва, , 15:47 — REGNUM Российские фермеры внесли немалый вклад в производство продукции. На протяжении нескольких последних лет рост производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах всегда опережал динамику производства сельхозорганизаций. Так, по итогам 2016 года он составил 22%. На долю фермеров приходится 12% от общего объема сельхозпроизводства. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев на пленарном заседании XXVIII съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, сообщили в Минсельхозе РФ.

В фермерских хозяйствах растет производительность труда. Надой на одну корову вырос за 15 лет на 60% и достиг в прошлом году 3,5 тыс. литров.

При этом по итогам прошлого года фермерские хозяйства показали наилучший результат в динамике производства молока — плюс 6%. Для сравнения в сельхозорганизациях производство молока выросло лишь на 2%.

Министр отметил положительную динамику в кредитовании. Объем выданных краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ вырос на 70% и превысил 22 млрд рублей.

«Региональным органам управления АПК необходимо взять на особый контроль доведение фермерам не менее 20% общего объема льготных кредитов», — отметил министр.

Всего на льготные краткосрочные кредиты предусмотрено 11,3 млрд рублей. Дополнительно сумма увеличена на 3,8 млрд рублей и достигнет 15 млрд рублей.

В 2017 году сохраняется грантовая поддержка фермеров. Она предусмотрена в рамках «единой субсидии» и является приоритетным направлением распределения бюджетных средств.

«Развитие сельскохозяйственной кооперации является одним из приоритетных направлений развития отрасли. Для эффективного развития Минсельхозу России совместно с регионам и АККОР необходимо провести масштабную работу с фермерами и информировать сельское население о преимуществах кооперации», — отметил Ткачев.

За 2016 год создано более 270 новых сельхозкооперативов в 56 регионах страны. В 2017 году планируется создание не менее 600 новых кооперативов.

Глава Минсельхоза выразил уверенность, что ассоциация и впредь также активно будет отстаивать интересы российского фермера и участвовать в решении задач развития сельского хозяйства. «Рассчитываю, что наше сотрудничество станет еще более плодотворным и сельское хозяйство получит дополнительный импульс к развитию», — отметил министр.