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Ростовская область: дефицит бюджета-2017 вырос вдвое

Экономика
Изменения в главный финансовый документ области приняли парламентарии на внеочередном заседании

Ростов-на-Дону, 17 февраля 2017, 15:28 — REGNUM  Донские парламентарии внесли поправки в главный финансовый документ Ростовской области на 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM 17 февраля в Заксобрании региона, годового дефицит бюджета вырос вдвое.

«Год только начался, а в областную казну уже поступило значительное пополнение, включающее как средства федерального бюджета, так и дополнительные налоговые поступления. По наиболее важным направлениям социальной и экономической жизни региона распределяются более 10,5 млрд рублей», — отметил спикер регионального парламента Александр Ищенко. Из этой суммы 5,4 млрд рублей — это средства из федеральной казны, остальные — собственные доходы Донского края.

На проекты единороссов предусмотрено около 1,5 млрд рублей, на строительство новых и ремонт старых дорог заложено 2,6 млрд рублей. На поддержку земледельцев запланировано 1 млрд 650 млн рублей, на здравоохранение пойдет 1,1 млрд рублей пойдет, на физическую культуру и спорт — 1,2 млрд рублей, на строительство и реконструкцию школ и детских садов — около 700 млн рублей.

Что касается основных параметров регионального бюджета на 2017 год, то доходы запланированы в сумме 149 млрд рублей, расходы — в размере 159 млрд рублей. По сравнению с первоначально принятым законопроектом, дефицит бюджета вырос в два раза и составит 10 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом чтении законопроект, прошедший процедуру публичных слушаний, был принят 14 декабря 2016 года.

Ранее по теме: Ростовская область: принят бюджет-2017 с дефицитом в 4,8 млрд рублей

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