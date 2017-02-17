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Лекарства, произведенные в Калуге, пустят в Европу?

Экономика
Представители ведущих мировых компаний рассказали о перспективах калужской фармацевтики

Калуга, 17 февраля 2017, 15:16 — REGNUM  Предприятия калужского фармацевтического кластера продолжают развивать свои производства, увеличивая уровень локализации и взаимодействуя в формате кооперационных связей. Об этом 17 февраля бизнесмены рассказали на «Деловом завтраке» с губернатором области Анатолием Артамоновым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам члена Совета директоров «Берлин-Хеми/А. Менарини» Кристиана Мачхе, на предприятии планируют распространить свою продукцию на внешние рынки, в частности, в Европу.

Калужское предприятие компании «АстраЗенека» участвует в пилотном проекте по маркировке лекарств — готовится к запуску эксперимент по маркировке упаковок одного из препаратов-блокбастеров для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Маркировка лекарственных препаратов является важной инициативой государства по противодействию контрафакту.

В компании «Ниармедик Фарма» намерены на основе передовой лицензионной технологии организовать выпуск тест-систем для экспресс-диагностики наличия у водителей в крови наркотических веществ и алкоголя. Первым пилотным регионом России для ее апробации станет Калужская область.На встрече с главой регионе также шла речь о применении специнвестконтракта в отношении фармпредприятий. Этот относительно новый механизм фиксирует условия ведения коммерческой деятельности, налоги, льготы. СПИК — это инструмент поддержки развития промышленности, регулируемый Минпромторгом России. Председатель правления НП «Калужский фармацевтический кластер» Иван Глушков предложил рассмотреть совместно с администрацией области возможности СПИК на региональном уровне.Участникам «Делового завтрака» анонсировали международный форум «ФармЭволюция», который пройдет в Калуге 5 апреля. Прогнозируется участие в форуме до 400 специалистов индустрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины Калужской области, сформированный в 2011 году, в настоящее время насчитывает порядка 56 компаний-участников, включая фармацевтические заводы глобальных компаний: «АстраЗенека», «НовоНордиск», «ШТАДА СиАйЭс», «БерлинХеми/Менарини». Среди отечественных фармпредприятий — «НИАРМЕДИК ПЛЮС», «Мир-Фарм», «ФармВИЛАР», «БИОН» и «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и другие.

К 2020 году рост числа высокопроизводительных рабочих мест фармкластера станет более 3000 единиц, увеличение объема инвестиций — порядка 10 млрд рублей, а также работ и проектов в сфере научных исследований и разработок — не менее 1,3 млрдиллиардов рублей. Количество продукции, отгруженной организациями за 2016−2020 годы, в денежном эквиваленте превысит 50 млрд рублей.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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