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Глава Чувашии не допустит митингов: тракторный концерн получит 2,4 млрд руб

Экономика
Ситуация на предприятиях тракторного концерна стала одной из тем обсуждения на сессии Госсовета

Чебоксары, 17 февраля 2017, 16:22 — REGNUM  Глава Чувашии Михаил Игнатьев заявил, что концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) в ближайшее время получит 2,4 млрд рублей для погашения налогов и выплат в фонды. Он считает, что предприятие — «в числе перспективных» в России, а заявления о его «банкротном состоянии» — попытка получить «дешёвый авторитет» и желание, «чтобы на улицах митинги появились». «Мы этого не допускали и не будем допускать», — заверил глава региона 16 февраля на сессии Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Руководитель республики вышел к трибуне после рассмотрения корректировки бюджета, чтобы «опровергнуть» «некоторую информацию». В частности, это касалось миллиардных долгов КТЗ.

«Было заявлено, что «Тракторные заводы» в банкротном состоянии находятся. Абсолютно это не так. Я могу сказать: общая сумма, которую концерн тракторные заводы получил через государственную корпорацию «Внешэкономбанк», составляет 3,7 млрд рублей. Буквально ожидаем, что тракторный завод получит 2,4 млрд рублей для погашения налогов, по внебюджетному фонду, там пенсионный фонд и т.д. Вы знаете, до нового года 675 млн рублей тракторный завод получил и погасил всю задолженность по заработной плате. На днях они получили и погасили определённые долги — не полностью, в сумме 631 млн рублей. И в перспективе, может быть, в начале марта, получат оборотные средства около 2 млрд рублей. Перспективы у тракторного завода есть. Но высказывание на популизме — ради какой цели это делается, я не знаю, хотите получить, может быть, отдельные депутаты Государственного совета других фракций, не «Единой России» — дешёвый авторитет, это ваше право. Но когда вы с трибуны говорите, вы должны быть корректными, потому что там работает не менее 8 тыс. человек. И после высказывания вы хотите, чтобы на улицах митинги появились? Мы этого не допускали и не будем допускать», — заявил Михаил Игнатьев, подчеркнув, что «этот завод — в числе перспективных» в России.

По данным Минэкономразвития Чувашии, в планах предприятий КТЗ, расположенных на территории республики, — изготовление продукции на общую сумму более 7 млрд рублей. Часть объёмов подтверждена контрактами.

По данным чувашских властей, на 1 декабря 2016 года численность работающих на четырех предприятиях концерна, расположенных на территории республики (ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ», ООО «Промтрактор-Промлит», ЗАО «Промтрактор-Вагон») составила 8,2 тыс. человек (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 12,8% — 1,2 тыс. человек). По состоянию на 8 февраля, режим неполной занятости введен для 5181 работника. За январь-ноябрь 2016 года предприятия КТЗ сработали убыточно: региональные власти отмечают, что общая сумма убытка составила 11,3 млрд рублей.

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