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Центр единоборств в Тамбове должен открыться весной 2017 года

Экономика
Открытие спортивного объекта перенесли из-за серьезной проверки здания

Тамбов, 17 февраля 2017, 14:46 — REGNUM  Открытие Центра единоборств в Тамбове перенесли на весну 2017 года. Сейчас в здании ведется серьезная проверка — инспекторы осматривают помещения, которых на объекте около 200. После завершения проверки, а также устранения найденных недочетов спортивных объект будет официально открыт.

«Комиссия проверяет каждую комнату, а помещений на объекте порядка 200. Нужно проверить каждое соединение, даже такие казалось бы мелочи, как плитка, которая уложена на полу, для того чтобы всё это соответствовало регламентам. И впоследствии не возникло никаких проблем. Соответственно, если есть недочеты, то претензии выдвигают строителям, на устранение соответственно требуются время», — цитирует начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаила Белоусова портал OnlineTambov.

ИА REGNUM напоминает, что изначально спортивный центр планировали открыть еще в сентябре 2016 года. Однако после сроки были перенесены на декабрь.

Строительство Центра единоборств ведется с 2014 года. Общая стоимость проекта превышает 2,2 млрд рублей.

Новый объект включает в себя спортивный зал, оборудованный трибунами на 750 мест, спортивные залы для борьбы и бокса, несколько тренажерных залов и залов для занятий физической культурой. Кроме того, в комплексе появится плавательный бассейн, пресс-центр, конференц-зал, административно-бытовые помещения, современный медицинский центр. В структуру масштабного комплекса входит также крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем (110×70 метров) с искусственным покрытием и трибунами на 1,5 тысячи посадочных мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр единоборств в Тамбове планируют достроить к 20 декабря

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