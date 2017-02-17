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Заполярные экологи отмечают День дикого северного оленя

Экономика
Популяция парнокопытных стремительно сокращается, напомнили в Фонде дикой природы

Мурманск, 17 февраля 2017, 14:24 — REGNUM  

Сегодня в северных регионах России отмечается День дикого северного оленя. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Баренц-отделении WWF России в Мурманске, именно 17 февраля в 2015 году олень был занесён в Красную книгу Архангельской области.

«Центром празднования станет столица Поморья, — пояснил пресс-секретарь отделения фонда в Мурманске Дмитрий Рябов. — Сегодня, 17 февраля, в Архангельске состоится открытие выставки творческих работ и награждение победителей конкурса, посвящённого Дню дикого северного оленя».

По словам Рябова, участие в творческом соревновании приняли 1300 человек практически со всех уголков Архангельской области, представлено почти 400 работ. Победители определены в четырёх номинациях: кукла, экологический плакат, видеоролик и литературное произведение. Основная задача экологического праздника привлечь внимание к необходимости сохранения дикого северного оленя, численность которого неуклонно сокращается.

«До середины 80-х годов прошлого века численность дикого лесного северного оленя в Поморье оценивалась на уровне 17 тысяч особей и была самой высокой среди регионов Европейского Севера,— отметил пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России. В настоящее время она составляет около 1500 животных и является самой низкой среди соседних регионов».

Как подчеркнул Рябов, эксперты WWF приходят к неутешительным выводам численность дикого оленя сокращается не только в Поморье, но и на всем российском Севере. Главные угрозы парнокопытным браконьерство и сокращение естественных местообитаний, а также несовершенство законодательной базы, регулирующей проведение охоты на северного оленя.

«Развитие нефтегазового сектора также угрожает существованию северных оленей, — добавил представитель Фонда. — Трубопроводы, дороги, линии электропередач, стремительно строящиеся в тундре, мешают сезонным миграциям животных и могут привести к полному исчезновению вида в некоторых регионах».

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах за последние 10 лет популяция дикого северного оленя сократилась в два раза. В то же время систематических данных по количеству, по расположению популяции нет — в прошлом году в Мурманской области стартовал первый этап кампании по учёту парнокопытных.

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