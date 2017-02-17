Глава МЭР об укреплении рубля: «Носит краткосрочный характер»

В ведомстве ожидают скорого ослабления курса рубля, а затем его стабилизации

Москва, , 14:23 — REGNUM Укрепление курса российского рубля не связано с фундаментальными факторами. Об этом, как передает RT, заявил глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин на совещании по экономическим вопросам у президента страны Владимира Путина.

«Мы (Минэкономразвития) считаем, что укрепление, которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами», — говорит министр.

Орешкин добавил, что в ведомстве ожидают скорого ослабления курса рубля, а затем его стабилизации.

16 февраля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что рост курса рубля по отношению к доллару, который наблюдается в последние дни, является серьезным минусом для сельского хозяйства и других отраслей экономики РФ.

«То, что рубль сегодня укрепился и укрепляется — это, конечно, для наших экспортных позиций безусловно серьезный минус», — сказал министр.

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