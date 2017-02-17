Липецкая область за год увеличила внешнеторговый оборот почти на 74%

Липецк, , 14:22 — REGNUM Внешнеторговый оборот Липецкой области в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 увеличился на 73,6% и составил 368,8 млн долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

По данным таможни, за год экспорт возрос на 77,2%, импорт — на 45,5%. В торговле со странами дальнего зарубежья наблюдается увеличение стоимости экспортных операций — на 78,3% ‑ и импортных операций — на 30,2%. Возросла активность товарооборота со странами ближнего зарубежья.

Торговые связи поддерживаются с 53 странами. Страны с наибольшим объемом товарооборота — Турция, Бельгия, Мексика, Украина, Германия, Дания, Италия, Польша, Китай, Нидерланды. Товарооборот с этими государствами составляет 348,8 млн долларов — это 95,9% от общего объема.

«Благоприятный инвестиционный климат, внедрение инновационных технологий делают продукцию с липецкой маркой конкурентоспособной, востребованной на международном рынке. Успешно развиваются машиностроение и металлургия, агропромышленный комплекс, другие отрасли. Вместе с тем для сохранения динамики развития региона необходим постоянный поиск новых точек роста», — считает глава региона Олег Королев.