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Шахты «Интауголь» в Коми закрыта не будет

Экономика
Об этом сообщили глава Коми Сергей Гапликов на пресс-конференции

Сыктывкар, 17 февраля 2017, 14:11 — REGNUM  Глава Республики Коми заявил, что правительство региона держит ситуацию на особом контроле и прикладывает все возможные усилия по её стабилизации, решая многие вопросы в ручном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

«Мы сегодня имеем план выхода из ситуации, но к руководству ОАО «Шахта «Интауголь» должна прийти грамотная профессиональная управленческая команда, которую мы сегодня, невзирая ни на что, решили сформировать, — подчеркнул С.Гапликов. — Это не говорит о том, что сегодня мы остановим предприятие, и оно не будет работать, пока это все реализуется. Да, предприятие сложное, проблемное, но оно будет работать».

Напомним, что АО Шахта «Интауголь» угледобывающее предприятие в настоящее время состоит из одной работающей шахты «Интинской». В 2000 году зарегистрировано ОАО «Шахтоуправление Интинская угольная компания». В феврале 2007 года на предприятии вводится процедура наблюдения, а в августе — процедура банкротства. В 2010 году для погашения долгов предприятия на базе активов единственной работающей шахты «Интинская» и горно-обогатительной фабрики создано ОАО Шахта «Интауголь». С декабря 2011 года принадлежит компании «Систем-Групп». В данный момент также предприятие находится на грани банкротства, имеет долги по зарплате, а также проблемы с рынками сбыта.

Читайте ранее в этом сюжете: Для восстановления работы шахты «Интауголь» будет создан специальный штаб

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Угледобывающая промышленность
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