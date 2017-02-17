Шахты «Интауголь» в Коми закрыта не будет

Сыктывкар, , 14:11 — REGNUM Глава Республики Коми заявил, что правительство региона держит ситуацию на особом контроле и прикладывает все возможные усилия по её стабилизации, решая многие вопросы в ручном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

«Мы сегодня имеем план выхода из ситуации, но к руководству ОАО «Шахта «Интауголь» должна прийти грамотная профессиональная управленческая команда, которую мы сегодня, невзирая ни на что, решили сформировать, — подчеркнул С.Гапликов. — Это не говорит о том, что сегодня мы остановим предприятие, и оно не будет работать, пока это все реализуется. Да, предприятие сложное, проблемное, но оно будет работать».

Напомним, что АО Шахта «Интауголь» угледобывающее предприятие в настоящее время состоит из одной работающей шахты «Интинской». В 2000 году зарегистрировано ОАО «Шахтоуправление Интинская угольная компания». В феврале 2007 года на предприятии вводится процедура наблюдения, а в августе — процедура банкротства. В 2010 году для погашения долгов предприятия на базе активов единственной работающей шахты «Интинская» и горно-обогатительной фабрики создано ОАО Шахта «Интауголь». С декабря 2011 года принадлежит компании «Систем-Групп». В данный момент также предприятие находится на грани банкротства, имеет долги по зарплате, а также проблемы с рынками сбыта.

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