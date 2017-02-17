Власти не планируют действий в связи с укреплением рубля — Орешкин
Москва, 17 февраля 2017, 14:01 — REGNUM Правительство РФ не планируют как-либо изменять свои действия из-за текущего укрепления рубля. Однако власти будут внимательно следить за ситуацией на валютном рынке и оперативно реагировать в случае необходимости. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам по итогам совещания у президента РФ.
На совещании обсуждалась ситуация на валютном рынке, и участники совещания сошлись в оценке, что наблюдающееся в течение последнего месяца укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. «Ожидается, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — отметил он.
«Изменений действий властей никаких не планируется. Здесь, как системно объявлено, ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса. Министерство финансов продолжает в свою очередь осуществлять те покупки, которые были начаты 7 февраля. Сейчас министерство финансов покупает порядка 100 миллионов долларов каждый день», — уточнил глава Минэкономразвития.
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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, слишком сильный рубль — это не то, что нужно российской экономике. Поэтому со стороны ЦБ и правительства происходят вербальные интервенции, направленные на ослабление рубля.
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