Пятница, 17 Февраля 2017 года
15:22:15 МСК

Власти не планируют действий в связи с укреплением рубля — Орешкин

Экономика
Но правительство РФ будет внимательно следить за ситуацией на валютном рынке

Москва, 17 февраля 2017, 14:01 — REGNUM  Правительство РФ не планируют как-либо изменять свои действия из-за текущего укрепления рубля. Однако власти будут внимательно следить за ситуацией на валютном рынке и оперативно реагировать в случае необходимости. Об этом сегодня, 17 февраля, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин журналистам по итогам совещания у президента РФ.

На совещании обсуждалась ситуация на валютном рынке, и участники совещания сошлись в оценке, что наблюдающееся в течение последнего месяца укрепление рубля носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. «Ожидается, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — отметил он.

«Изменений действий властей никаких не планируется. Здесь, как системно объявлено, ЦБ придерживается политики плавающего валютного курса. Министерство финансов продолжает в свою очередь осуществлять те покупки, которые были начаты 7 февраля. Сейчас министерство финансов покупает порядка 100 миллионов долларов каждый день», — уточнил глава Минэкономразвития.

Читайте также: «Укрепление рубля вынуждает правительство РФ идти на жертвы»

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, слишком сильный рубль — это не то, что нужно российской экономике. Поэтому со стороны ЦБ и правительства происходят вербальные интервенции, направленные на ослабление рубля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
Главное сегодня
NB!
17.02.17
В Госдуме предложили направить на «Евровидение» Кобзона и хор Александрова
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
17.02.17
Анастасия СуховерковаМеркель боится, что Польша уйдет из ЕС вслед за Британией
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
17.02.17
Минобороны Украины назвало новые данные о потерях в Донбассе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
В Киеве обвинили РФ в использовании «втемную» людей при блокаде Донбасса
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Якутия: «Потребители отапливают улицы»
ЯкутскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
«Вопиющая ситуация» в Оренбуржье: главврач объявил о сокращении штата
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Госсекретарю США не нашлось мест в отелях Бонна — СМИ
БоннГермания Российско-американские отношения Политика
ещё главное