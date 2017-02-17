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Цена энергетической «свободы»: Украина переплатила за газ около $240 млн

Экономика
Киев отказался от прямых поставок газа из РФ. Однако закупает тот же газ реверсом из Венгрии, Польши и Словакии, что обходится в сотни миллионов долларов дороже. Сэкономленные деньги можно было бы потратить на закачку газа в ПХГ и спокойно переживать зиму. Но теперь Украина ходит по лезвию ножа

Киев, 17 февраля 2017, 16:01 — REGNUM  Отказавшись напрямую покупать российский газ, Украина переплатила за европейский газ около $240 млн. Об этом свидетельствуют расчеты Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ), пишет «Прайм».

В ноябре 2015 года Киев перестал закупать энергоноситель у «Газпрома». После чего газ на Украину поступает по реверсным схемам поставок из Словакии, Венгрии и Польши, которые, в свою очередь, закупают то же российское голубое топливо. Заместить главы ФНЭБ по газовым вопросам Алексей Гривач отметил, что по итогам 2016 года трейдеры поставили на Украину 11,07 млрд кубометров, что обошлось примерно в $2,2 млрд без учета стоимости бронирования мощностей на входе в страну.

При этом за аналогичные объемы закупаемого российского газа Украина заплатила бы $2 млрд. Сэкономленные $240 млн можно было бы использовать для заполнения своих подземных газовых хранилищ дополнительно на 1,2 млрд кубометров. Таким образом, украинская сторона могла бы чувствовать себя гораздо более уверенно в этот отопительный сезон, объяснил Гривач.

Однако, как ранее писало ИА REGNUM, сегодня ситуация с украинскими ПХГ оставляет желать лучшего. В хранилища было закачано всего 14,7 млрд кубометров, а это более чем на 14% меньше, чем в 2015 году. По этому поводу российская сторона в лице и Минэнерго, и «Газпрома» не раз выражала обеспокоенность, указывая на то, что этих объемов может не хватить для удачного прохождения отопительного сезона. К тому же из-за сильного затянувшегося похолодания Украина в январе и феврале увеличила отбор газа из ПХГ. Сейчас в резерве у страны остается всего 26% от закачанного ранее в хранилища газа, который можно использовать для обеспечения энергопотребностей, а отопительный сезон завершится только в апреле.

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Как известно, 7−8 млрд кубометров — это те объемы технического газа, которые необходимы для поддержания функционирования ПХГ. Гривач отметил, что ситуация тревожная, и вполне вероятен риск критического снижения запасов ПХГ до технических объемов, которые отбирать нельзя. Однако, по мнению украинской стороны, этот показатель составляет 5 млрд кубометров и может варьироваться в зависимости от суточных температур и суточного отбора газа.

Причем Киев признает, что этот отопительный сезон страна преодолевает довольно сложно. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил ранее, что Украина, действительно, находится сегодня в очень сложном энергетическом положении, существуют серьезные риски, но власти скорее пойдут на «сокращение поставок внутри страны, на уменьшение температуры в батареях, чем на контрактование с «Газпромом». То есть, по сути, власти прямо готовы поставить под удар собственное население, но не пойти на компромисс с Россией.

Кроме того, сейчас Украина испытывает проблемы в энергетике и из-за ситуации с углем. Украинские активисты блокируют поставки угля из Донбасса. Власти с ними справиться не могут. В результате правительство Украины на внеочередном заседании 15 февраля всё же ввело чрезвычайное положение в энергетике сроком на месяц с возможностью продления еще на месяц. Только в середине отопительного сезона власти страны задумались о создании резерва энергетического угля. 16 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, приводящий в действие решение СНБО, предусматривающее диверсификацию поставщиков и создание резерва энергетического угля.

Что касается разрешения вопроса с поставками угля, то несколько дней назад глава украинского Минэнерго Игорь Насалик обратил внимание на то, что в условиях блокады поставок угля из Донбасса у Украины только одна альтернатива — импорт энергоносителя из России. Однако уже через несколько часов после этого тот же министр заявил, что возможность импорта электроэнергии из РФ «даже не стоит рассматривать». При этом, говоря о введении чрезвычайного положения, Насалик указал на то, что не обойдется без того, чтобы ограничивать потребителей. Комментируя эти события в интервью ИА REGNUM, руководитель аналитического управления ФНЭБ Александр Пасечник сказал, что «Украина действует в рамках шизофренического контраста». Так, власти сами себя истязают, создавая блокаду Донбасса, сами губят свою экономику, потому что деградирующий промышленный сектор всегда тянет за собой в пропасть весь «экономический состав», объяснил эксперт.

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