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В Ярославле установили 250 масленичных кукол

Экономика
Они участвуют в конкурсе «Краса Масленица-2017»
Масленичные куклы в Ярославле
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Масленичные куклы в Ярославле

Ярославль, 17 февраля 2017, 13:57 — REGNUM  250 масленичных кукол примут участие в ярославском конкурсе «Краса Масленица-2017». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил в мэрии города. Конкурс масленичных кукол проходит в Ярославле уже шестой раз. С каждым годом количество участников растет. В 2017 году конкурс приурочен к 50-летию туристического маршрута «Золотое кольцо России», поэтому представить свои работы приехали гости из разных городов Ярославской области. Воспитанники детского сада №6 Рыбинска вместе с воспитателями сделали большую куклу «Барыню-Волжанку». Она изготовлена из 700 полиэтиленовых шариков

«К полудню в сквере уже установили 216 кукол. Все они не похожи друг на друга — яркие, красивые, оригинальные. К трем часам дня сквер будет заполнен. Заявку можно было направить в оргкомитет до 10 февраля. Самые активные участники, по традиции — детские сады и школы. В некоторых заявках фигурирует по несколько кукол, поэтому мы ожидаем увидеть более 250 масленичных красавиц», — сказал заместитель начальника управления культуры мэрии Ярославля Александр Муравьев.

Подведение итогов конкурса пройдет в конце масленичной недели. Чучела Масленицы сожгут 26 февраля в парке на острове Даманский на большом праздничном костре. Создатели кукол по желанию могут забрать свои творения до сжигания.

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