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В Калуге за 10 млн руб. благоустроят территорию снесенного рынка

Экономика
Депутаты одобрили поправки в бюджет города на 2017 год
На заседании
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги.
На заседании

Калуга, 17 февраля 2017, 13:57 — REGNUM  

В калужском городском парламенте прошли заседания комитетов по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука и по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова. Как сообщили 17 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты одобрили поправки в бюджет города на 2017 год.

Так, доходная часть бюджета увеличивается на 5 млн рублей за счёт поступлений из областного бюджета, эти средства будут направлены на проведение ремонта автомобильных дорог. За счёт перераспределения бюджетных ассигнований 10 млн рублей будет направлено на благоустройство территории бывшего городского рынка, 12 млн рублей — на актуализацию комплексной зоны охраны объектов культурного наследия и разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия.

Были одобрены поправки в положение «О муниципальном земельном контроле», изменения направлены на приведение положения в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты рассмотрели вопрос о согласовании мирового соглашения между городской Управой и ООО «Караван». Задолженность ООО «Караван» перед городской Управой по арендной плате за земельные участки составляет более 18 млн рублей. В целях урегулирования спора ООО «Караван» предложило в счёт погашения задолженности передать в муниципальную собственность 42/100 доли от нежилого помещения общей площадью 297 кв. метров в доме № 11 по ул. Спартака общей стоимостью 18,7 млн рублей. Оставшаяся доля помещения также будет передана городу в 2017 году в счёт погашения задолженности. Члены комитета поддержали проект мирового соглашения и вынесли вопрос на заседание городской Думы.

Были одобрены предложения по наименованию новых улиц в микрорайоне Правобережье. Вновь образованным улицам предлагается присвоить наименования в честь ветеранов Великой Отечественной войны и войны в Афганистане. Депутаты одобрили предложение присвоить скверу на улице Болдина наименование сквер имени И.В. Болдина.

В ходе заседания были заслушаны отчёты управления городского хозяйства, управления архитектуры и управления по работе с населением. На ремонт дорог в 2016 году были предусмотрены средства в размере 431 млн рублей, освоено — 365 млн рублей. Выполнены и оплачены работы на 32 объектах общей площадью более 280 тысяч кв. метров. Выполнены работы по ремонту и благоустройству 165 дворов и межквартальных проездов общей площадью 58 тысяч квадратных метров на сумму 88,9 млн рублей.

На содержание и текущий ремонт дорог было израсходовано 463 млн рублей. Ямочный ремонт выполнен на площади 43,7 тысяч кв. метров.

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения было выделено 61,5 млн рублей. На благоустройство городских территорий — 590 млн рублей, на содержание и ремонт объектов благоустройства израсходовано 178,6 млн рублей.

В 2016 году было установлено 22 спортивных тренажёрных комплекса и 141 детская площадка. Ликвидировано 838 несанкционированных свалок.

Председатель комитета Виктор Борсук поднял вопрос о динамике выделения средств на содержание и уборку автомобильных дорог. По словам специалистов управления городского хозяйства, объёмы средств, выделяемых на эти цели, снизились по сравнению с 2015 годом. Виктор Борсук отметил существенные проблемы в деле уборки дорог от снега, было принято решение рассмотреть этот вопрос отдельно на следующем заседании комитета.

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений в 2016 году было предоставлено 330 земельных участков в собственность за плату и постоянное (бессрочное) пользование, 226 земельных участка сданы в аренду.

Доход от продажи земельных участков составил 98,6 млн рублей.

Поступления в бюджет города от арендной платы за землю составили порядка 300 млн рублей.

На государственный кадастровый учёт поставлено 100 земельных участков под многоквартирными домами.

По итогам претензионной работы в бюджет поступило 27,5 млн рублей, по итогам исковой работы — 28,9 млн рублей. Отчёты были приняты к сведению.

«За последние годы в Калуге проведена масштабная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий, установке детских и спортивных площадок, тренажёрных комплексов, созданию скверов и озеленению города, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Депутатский корпус и территориальные общины города принимали активное участие в этой работе, но, вместе с тем, нельзя не отметить и огромный вклад сотрудников управления городского хозяйства и управления строительства, хочу выразить благодарность всем сотрудникам профильных управлений, стремящимся сделать наш город красивым, комфортным и благоустроенным».

На заседании бюджетного комитета был рассмотрен ряд отчётов о выполнении проверок Контрольно-счётной палаты. Проверки проводились в отношении МКУ «Управление капитального строительства города Калуги», МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности», МУП «Единый рассчётно-кассовый центр», МУП «Зеленстрой» и МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства». Выявленные по результатам проверки нарушения были устранены, проведены мероприятия по профилактике подобных нарушений в дальнейшем.

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