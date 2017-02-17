«Индустриальный союз Донбасса» грозит ЛНР катастрофой из-за национализации

Луганск, , 13:47 — REGNUM



Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину, заявила об угрозе гуманитарной катастрофы на Луганщине, в случае если ЛНР проведет «принудительную национализацию» заводов. Об этом 17 февраля говорится в заявлении корпорации ИСД, поступившем в ИА REGNUM .

«Нам, безусловно, тяжело слышать заявления от представителей «ЛНР» о какой-либо форме принудительной «национализации» наших уникальных промышленных предприятий, которые находятся в Алчевске. Наши предприятия — это сложнейшие современные индустриальные комплексы, которые требуют высококлассной профессиональной работы с ними, постоянного привлечения уникальных специалистов, международных консультантов, налаженных систем финансирования производственной деятельности, каналов сбыта готовой продукции на международных рынках», — говорится в сообщении.

В ИСД напомнили, что в случае «национализации», заводы станут субъектами хозяйственной деятельности непризнанной ЛНР, что сделает невозможным ведение внешнеэкономической и хозяйственной деятельности. В итоге заводы полностью остановятся и превратятся «в набор зданий и сооружений».

«В условиях, когда предприятия будут принудительно «национализированы» субъектами, не имеющими какого-либо признанного правового статуса, уникальные промышленные предприятия превратятся фактически просто в набор зданий и сооружений, которые не смогут осуществлять какую-либо эффективную экономическую производственную, финансовую, торговую деятельность. С таким субъектом с «неопределенным правовым статусом» не будут в дальнейшем вести какую-либо кооперацию международные банки, финансовые институты, страховые агентства и другие важные участники международных экономических отношений. Это приведет к ускоренной утрате производственными активами своей экономической ценности и дальнейшему социальному взрыву в городе и регионе, поскольку содержание многотысячного трудового коллектива — это абсолютно реальная социальная и финансовая ответственность собственника», — отметили в ИСД.

При этом в корпорации напомнили, что национализация заводов станет «вопиющим нарушением не только права собственности Корпорации ИСД, но и имущественных прав международных кредиторов». «Кроме того, имущественные права залогодержателей на значительные части имущественных комплексов наших предприятий имеют Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкций и развития (EBRD), а также целая группа международных банков, которые финансировали развитие различных элементов Алчевского промышленного комплекса», — поясняется в материале.

Также в ИСД отметили, что с сегодняшнего дня Алчевский металлургический завод (г.Алчевск, под контролем ЛНР) полностью остановил производство. «…в феврале 2017 года ситуация накалилась до предела и наши промышленные предприятия, которые являются по сути градообразующими, в Алчевске просто остановились. Мы официально подтверждаем, что, начиная с сегодняшнего дня в Алчевске полностью прекращено производства чугуна, стали, проката, металлургического кокса. Прекращена также полностью генерация электрической энергии. Уникальный промышленный комплекс, не имеющий аналогов в Европе, просто замер. Поверьте, это страшная тишина, которая никому не может дать никаких позитивных эмоций. Днепровский металлургический комбинат, который находится в Каменском Днепропетровской области также находится на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок кокса из Алчевска», — говорится в заявлении.

Кроме того, в материале отмечается, что собственник предприятий всегда оставался вне политики, а дальнейшая блокировка заводов приведет к резким потерям доходной части украинского бюджета. «Мы принципиально вне политики. На протяжении более 20 лет мы занимались экономикой, инновациями, инвестициями, развитием промышленности и созданием социальной инфраструктуры вокруг наших промышленных предприятий… Дальнейшая блокировка деятельности промышленных предприятий ведет государство к макроэкономической турбулентности, последствия которой ощутит абсолютно каждая украинская семья в самой ближайшей перспективе. Сокращение рабочих мест, увольнения, падение экспорта, падение валютной выручки, девальвация национальной валюты — это очевидный список последствий дальнейшей блокировки деятельности наших предприятий», — говорится в заявлении.

Справка: Алчевском металлургическом комбинате, Алчевском коксохимическом заводе и Днепровском металлургическом комбинате им. Э. Дзержинского входят в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Предприятиями управляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля 2017 года Народный совет ЛНР в первом чтении приняла закон, который обязывает предприятия-нерезиденты, зарегистрированные на Украине, платить налоги в бюджет ЛНР. В случае отказа, ЛНР угрожают ввести на предприятиях «государственное управление». При этом нерезиденты обязаны до 31 марта 2017 года заключить договор с налоговыми агентами ЛНР.

Договор предусматривает уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), установленных действующим законодательством ЛНР. Также субъекты хозяйственной деятельности обязуются выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) за периоды деятельности. «Если после истечения указанного срока договор не будет заключен с налоговым агентом, в отношении юридического лица — нерезидента или физического лица — предпринимателя — нерезидента вводится государственное управление (назначается временная администрация)», — говорится в сообщении.

Напомним, на подконтрольной ЛНР территории Луганщины работают, в частности, угольные и металлургические предприятия украинского олигарха Рината Ахметова (ДТЭК, Метинвест) и металлургические предприятия ИСД, которые платят налоги в бюджет Украины.