Свыше 9 миллионов долгов по зарплате вернулось работникам в Мурманске

Более 5 миллионов не было выплачено работникам на судоремонтных предприятиях

Мурманск, , 13:39 — REGNUM



За первый месяц 2017 года в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в суды Мурманской области было направлено 168 исков на общую сумму 5 миллионов 569 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В настоящее время судом удовлетворен 141 иск данной категории на общую сумму свыше 9 миллионов рублей, — отметили в ведомстве. — Факты отказа в удовлетворении судом заявленных требований прокуроров отсутствуют».

К примеру, по данным региональной прокуратуры, с целью обеспечения права граждан на оплату труда в мировой суд было направлено 149 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в пользу работников ЗАО «Специальная производственно-техническая база Звездочка» и АО «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод» на общую сумму 5 млн 170 тыс. рублей. Из них мировым судом было рассмотрено и удовлетворено 100 заявлений о выдаче судебных приказов на общую сумму 4 млн 418 тыс. рублей.

«Так же в январе 2017 года судом общей юрисдикции рассмотрено и удовлетворено 34 иска о взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников СПТБ ОАО ПГ «Новик» на общую сумму 4 млн 652 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.

Кроме того в Североморске велась работа по погашению задолженности, образовавшейся перед работниками ООО «МеталлРесурс». В январе 2017 года прокурор города направил в суд 14 исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 105 тыс. рублей. В настоящее время иски находятся на рассмотрении.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, чаще всего с задержками выплат в Мурманской области сталкиваются работники организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством.

Добавим, на 1 января 2017 года суммарная задолженность по заработной плате в Мурманской области составила 111,8 миллионов рублей, по сравнению с 1 декабря 2016 года она уменьшилась на 19,7 миллионов.

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