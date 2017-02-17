Госдума определяет порядок уплаты и размер госпошлины по арбитражу

Москва, , 13:30 — REGNUM Госпошлину при подаче жалоб на решения арбитражного суда предлагается установить в размере, аналогичном размеру госпошлины при подаче искового заявления неимущественного характера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Предусматривается, что при подаче апелляционной или кассационной жалобы на решения или постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов госпошлина составит 50% размера госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера.

Законопроект предусматривает возможность подачи надзорной жалобы без указания на перечень судебных актов, на которые такая жалоба может быть подана. Норма Налогового кодекса, предусматривающая уплату госпошлины при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной инстанции, будет исключена из законодательства.

При отказе в принятии искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная госпошлина будет засчитываться как подлежащая уплате.

Сейчас размер госпошлины за подачу искового заявления неимущественного характера составляет для физлиц — 300 рублей, для организаций — 6 тыс. рублей