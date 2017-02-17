За регистрацию биомедицинских клеточных продуктов вводятся госпошлины

Москва, , 13:18 — REGNUM За госрегистрацию биомедицинских клеточных продуктов федеральным органом исполнительной власти будут введены госпошлины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Ко второму чтению документа размеры пошлин были увеличены. За проведение экспертизы лекарственного препарата для медицинского применения при его регистрации предусматривается уплата пошлины в размере 325 тыс. рублей, за оценку экспертного отчета об оценке безопасности, эффективности и качества лекарственного препарата для медицинского применения — также 325 тыс. рублей. За подтверждение регистрации лекарственного препарата для медицинского применения — 145 тыс. рублей, за проведение экспертизы лекарственного препарата с хорошо изученным медицинским применением при его регистрации — 45 тыс. рублей. За приведение регистрационного досье лекарственного препарата для медицинского применения в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза — 75 тыс. рублей, за выдачу регистрационного удостоверения лекарственного препарата для медицинского применения — 10 тыс. рублей.

Предполагается также, что размеры госпошлин на лекарственные препараты будут дифференциироваться в зависимости от класса потенциального риска их применения в соответствии с правом ЕАЭС.