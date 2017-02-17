Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотечным кредитам в феврале

Принято решение о снижении базовой ставки банка по ипотечному кредитованию на один процент

Москва, , 13:13 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф на конференции «Инновации рынка недвижимости» анонсировал снижение базовой ставки банка по ипотечному кредитованию на один процент — это решение уже принято.

По его словам, ставка при покупке квартиры у застройщика составит 10,9% вместо 11,9%, а на вторичном рынке — от 10,75 до 12,25%. Снижение заявлено с 20 февраля.

Кроме того, клиентов Сбербанка, воспользовавшихся сервисом электронной регистрации покупки квартиры у застройщика ждет дополнительная скидка в 0,5%.

Ранее глава Агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Плутник заявил о возможном снижении ставок по ипотеке в России ниже 10% уже в 2017 году. Снижение по отдельным предложениям может составить до девяти или даже восьми процентов.

В случае снижения Банком России ключевой ставки, ипотечный кредит может еще подешеветь, считают аналитики. Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам в октябре 2016 года — тогда снижение составило 0,5%.

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