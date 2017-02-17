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Расширяются полномочия ЦБ в сфере статистического учета

Экономика
ЦБ соберет статистику по платежному балансу, внешней торговле и прямым инвестициям
Банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 17 февраля 2017, 13:10 — REGNUM  Банк России будет наделен всем комплексом правовых полномочий, который необходим для сбора и разработки статистических данных по ряду макроэкономических показателей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

Сейчас ЦБ наделен полномочиями по сбору, составлению и публикации детализированной информации о накопленных остатках прямых инвестиций в Российскую Федерацию и по субъектам РФ в разрезе стран-контрагентов и видов экономической деятельности. ЦБ также занимается анализом информации о российских инвестициях в зарубежные страны. По мнению правительства РФ, сейчас полномочий ЦБ недостаточно для детального сбора необходимых данных.

В связи с этим законопроект распространяет полномочия ЦБ на такие данные статистики внешнего сектора, как платежный баланс России, международную инвестиционную позицию России, статистику внешней торговли России услугами, статистику внешнего долга, международных резервов и прямых инвестиций России. Для разработки сбалансированной региональной системы показателей иностранных инвестиций ЦБ получает право самостоятельно определять перечень респондентов, порядок и формы предоставления ими статистических данных, а также самостоятельно утверждать методологию составления данных.

Для обеспечения качества учета иностранных инвестиций законопроект дает ЦБ право запрашивать и получать необходимую информацию у всех категорий респондентов, включая юрлиц, не являющихся кредитными организациями. Ранее такую статистику собирал Росстат.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку, Банку России необходимо сформировать статистическую методологию, ограничивающую по возможности круг респондентов и минимизирующую дополнительную нагрузку на респондентов, в том числе исключающую формирование дублирующей статистической информации различными субъектами официального статистического учета.

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