Прикамье станет пилотным регионом по биржевой торговле лесом

Площадь земель лесного фонда края составляет порядка 12 млн гектаров, из них более 10 млн — экономически активные леса, на территориях которых осуществляются практически все виды лесопользования. Основной из них — заготовка древесины

Пермь, , 13:10 — REGNUM Пермский край был определен в качестве одного из пилотных регионов по внедрению механизмов биржевой торговли лесом. Вопрос исполнения поручения президента РФ «О реализации древесины, полученной при рубках лесных насаждений, на товарных биржах» обсуждался 16 февраля состоялось заседание биржевого комитета ФАС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого антимонопольного ведомства.

По инициативе биржевого комитета ФАС России, при поддержке правительства Прикамья и Пермской Торгово-промышленной палаты в Перми открывается представительство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПМТСБ).

Заместитель председателя биржевого комитета ФАС РФ, начальник управления регулирования ТЭКа ФАС Дмитрий Махонин отметил: «Мы за полгода прошли путь от идеи до подписи президента. Пермский край — уникальный регион для «лесной биржи»: он на 75−80% покрыт лесами и может давать около 18 млн кубометров в год. Прикамье должно стать эталоном цивилизованного биржевого рынка, должно показать, как эффективно распоряжаться природным ресурсом в интересах жителей и бизнес-сообщества региона».

Добавим, 20 декабря 2016 года утвержден план мероприятий по развитию организованной торговли лесом в Пермском крае. До этого лес торговался лишь на региональном уровне в Иркутской области.

В антимонопольной службе РФ подчеркнули, что ведомство уделяет большое внимание развитию рыночного ценообразования. Одним из главных инструментов для этого служит биржевая торговля. Уже устойчиво осуществляются биржевые торги природным газом и нефтепродуктами. Следующий шаг — запуск биржевой торговли лесом, удобрениями и другими агропромышленными товарами и биоресурсами.

Ранее, в сентябре 2016 года, начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС России Владимир Кудрявцев обратил внимание на то, что антимонопольная служба считает торги на бирже приоритетным направлением: «Такая процедура позволяет добиться прозрачной стоимости товара, получить гарантии поставки и дает возможность выстраивать биржевые индикаторы, что положительно влияет на развитие конкуренции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь земель лесного фонда Прикамья составляет порядка 12 млн гектаров, из них более 10 млн — экономически активные леса, на территориях которых осуществляются практически все виды лесопользования. Основной из них — заготовка древесины. Поэтому направлению Пермский край находится на втором месте в ПФО. Так, в 2016 году заготовлено почти 7,9 млн кубометров древесины. На начало 2017 года объем лесного ресурса, переданного для заготовки древесины, в крае составил 9,7 млн кубометров (60% от расчетной лесосеки).

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