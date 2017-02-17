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«Бренд «Эстония» создан в срочном порядке прямо перед истечением срока»

Экономика
При этом на «аренду» офисных помещений ушло 8800 евро, а на «зарплату» дизайнеров с августа по декабрь 2016 года — 110000 евро

Таллин, 17 февраля 2017, 12:51 — REGNUM  Выделение из средств госбюджета Эстонии 200 тысяч евро группе эстонских дизайнеров на создание нового бренда «Эстония» прошло без подготовительного анализа и с явными нарушениями. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает эстонский гостелеканал ETV+ со ссылкой на журналистское расследование программы «Инсайт».

Как выяснилось в ходе расследования, ни одного соответствующего исследования о необходимости такого бренда или его содержании проведено не было — было принято личное решение на уровне министра и выделены средства, а само создание проходило в авральном режиме.

Сообщается, что обновление маркетинговой стратегии Эстонии инициировала министр предпринимательства от правящей тогда праволиберальной Реформистской партии Анне Суллинг. Рабочая группа была создана при государственном Фонде развития предпринимательства (EAS), а к созданию бренда было решено привлечь общественность. Объявленный общегосударственный конкурс провалился из-за отсутствия общественного интереса.

Затем были собрана группа эстонских дизайнеров, однако среди них не были распределены задачи и установлены сроки решения. Как утверждает менеджер по маркетингу EAS Пирет Рейнсон, поэтому новый государственный бренд был создан буквально в течении двух дней после срочного кризисного собрания под угрозой истечения срока контракта. При этом на аренду офисных помещений ушло 8800 евро, а на зарплату дизайнеров с августа по декабрь 2016 года — 110 000 евро.

Напомним, 13 января 2017 года команда дизайнеров представила обновленные интернет-среду estonia. ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне. Новая концепция вызвала неоднозначную реакцию в обществе. «Зелёный ёжик, которого тошнит» — один из самых мягких эпитетов, которым наградили бренд.

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